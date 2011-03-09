بارسلونا و شاختار دونتسک به یک چهارم نهایی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در چارچوب دیدار برگشت از مرحله یک هشتم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در دیداری خانگی مقابل آرسنال با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید.

گل های بارسلونا در این دیدار را لیونل مسی (48 و 71 - پنالتی) و ژاوی (69) به ثمر رساندند و تک گل آرسنال را سرخیو بوسکتس (53 - گل به خودی) وارد دروازه بارسا کرد. بارسا در بازی رفت با حساب 2 بر یک باخته بود اما با برتری مجموع 4 بر 3 به دور بعد راه پیدا کرد. رابین فن پرسی از آرسنال در دقیقه 56 این دیدار به دلیل دریافت دومین کارت زرد از سوی "ماسیمو بوساکا" از زمین اخراج شد.

شاختاردونتسک در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر در ورزشگاه خانگی مقابل رم به برتری رسید. شاختار در بازی رفت با حساب 3 بر 2 به برتری رسیده بود و با مجموع 6 بر 2 به دور بعد راه یافت. گل های شاختار در این دیدار را ویلیان (18 و 58) و ادواردو داسیلوا (87) به ثمر رساندند. رم در دقیقه 25 این دیدار یک پنالتی را توسط مارکو بوریلو از دست داد.