به گزارش خبرنگار مهر، این اقدام بنیاد ملی نخبگان در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان کشور در زمینه های مختلف و لزوم رعایت نگاهی علمی در مجموعه امور مرتبط با ماموریتها صورت می گیرد.
در این راستا از پایان نامههای دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصصی در حوزه های پژوهشی چون مبانی نظری مفهوم نخبگی و روشهای علمی شناسایی آن، نظام مناسب شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روشهای علمی ارزیابی آنها و مطالعات تطبیقی تجربیات بین المللی درباره نخبگان پشتیبانی می کند.
راهکارهای افزایش تاثیرگذاری نخبگان در سطوح مختلف ملی، آسیب شناسی برنامه های موجود در حوزه های شناخت، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، برنامه ریزی راهبردی بنیاد ملی نخبگان، نیاز سنجی روانی، عاطفی و شغلی و اجتماعی استعدادهای برتر و نخبگان، اخلاق و فرهنگ نخبگی، نخبگان تمدن ایرانی – اسلامی و نظام چرخش نخبگان از دیگر زمینه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان است.
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