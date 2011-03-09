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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۸

فیلم کوتاه مدار صفر درجه در اصفهان رتبه برتر را کسب کرد

فیلم کوتاه مدار صفر درجه در اصفهان رتبه برتر را کسب کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: فیلم "مدار صفر درجه" به کارگردانی محمود رحمانی در جشنواره فیلم حسنات اصفهان موفق به کسب رتبه برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فیلم  کوتاه مدار صفر درجه در جشنواره فیلم حسنات در اصفهان به خاطر نگاهی همه سویه به موضوع جنگ و عواقب آن به ویژه در زندگی مرز نشینان موفق به کسب دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ هشت میلیون ریال تقدیر شد.

بهترین کارگردانی فیلم مستند نیز به خاطر ادغام مستند و داستان در جهت نمایش عواقب جنگ باز هم به همین فیلم و به خاطر زبان سینمایی اثر به " محمود رحمانی " برای فیلم "مدار صفر درجه" با جوایز دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ  هشت میلیون ریال رسید که محمود رحمانی این جایزه را به همسر مصطفی کرمی به خاطر ایثار و از خودگذشتگی وی اهدا کرد.

مصطفی  کرمی فیلمبردار مصدوم ایلامی است که بر اثر حادثه‌ای در حین فیلمبرداری یک فیلم کوتاه در استان گرگان، هر دو دست و تمامی انگشتان پای خود را از دست داده است.

هیت داوران متشکل از مینو فرشچی فیلمنامه نویس، عباس گنجوی تدوین گر سینما و محمدرضا شرف الدین مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بودند.

فیلم مدار صفر درجه تاکنون در جشنواره های متعددی شرکت کرده و توانسته است جوایز متعددی کسب کند.
 
کد مطلب 1270378

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