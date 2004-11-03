تيم پرورش اندام كشورمان از سفر به مسكو بازماند

به گزارش خبرنگار" مهر" يوسف كريمي دروزن 65 كيلوگرم، كرم پناهي دروزن 75 كيلوگرم وسيامك شيراوند دروزن 85 كيلوگرم، نمايندگان پرورش اندام كشورمان دراين رقابتها بودند. محسن يزداني مربيگري وسرپرستي تيم پروزش اندام كشورمان را برعهده دارد.

قراراست تيم پرورش اندام كشورمان با رايزنيهايي كه فدراسيون وزنه برداري با مسوولان برگزاري اين رقابتها داشته روزجمعه به مسكو اعزام شود. روزجمعه وزن كشي اين رقابتها انجام خواهد شد.

شايان ذكراست: پرورش اندام كارهاي كشورمان چندي پيش موفق شدند درسي ونهمين دوره مسابقات پرورش اندام آسيا بعنوان نايب قهرماني دست پيدا كنند. اين مسابقات دركشوربحرين وبا قهرماني كشورميزبان وسومي چين تايپه به پايان رسيد.

پاورليفتينگ به آفريقاي جنوبي مي رود

تيم پاورليفتينگ كشورمركب ازدو ورزشكارروزجمعه رهسپارمسابقات قهرماني جهان درآفريقاي جنوبي خواهد شد. نمايندگان كشورمان جمعه ساعت2 بامداد تهران را به مقصد كيپ تاون ترك خواهند كرد.