انباشت زباله درختان نادر غرب مازندران را خشکاند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، درحال حاضر در 24 هکتار از سطح جنگل های غرب مازندران زباله به صورت غیربهداشتی انباشت می شود.



اگر چه در سطح کمی از عرصه های جنگلی زباله انباشته می شود ولی اثرات این انباشت و دفن غیربهداشتی پیامدهای مخرب و زیست محیطی در جنگلهای پایین دست محل های انباشت به بار آورده است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران - نوشهر در این زمینه گفت: در حال حاضر 24 هکتار زمین برای انباشت زباله در سطح جنگلهای منطقه واگذار شده است.



ابوطالب وهابی افزود: در همین مکانها در برخی شهرستانها از جمله نوشهر و تنکابن کارخانه کمپست در دست ساخت است.



وی اظهار داشت: هر چند ما با انباشت زباله در جنگل مخالفیم ولی چاره ای نداریم اگر در این مناطق دفن نشود، با زباله چه باید کرد و در کجا دفن شود.



مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران - نوشهر، راه حل اصولی برای رفع معضل زباله را ساخت کارخانه کمپوست بیان کرد و گفت: این طرح در برخی مناطق در دست ساخت است و از وارد آمدن فشار بر جنگل ها می کاهد.



وهابی، به پیامدهای زیانبار انباشت زباله در جنگل ها اشاره و اضافه کرد: نفوذ شیرابه های زباله، موجب خشک شدن و از بین رفتن گونه های موجود در عرصه های می شود.

سفره های زیرزمینی در آستانه خشک شدن

میرکل منابع طبیعی غرب مازندران یادآورشد:در منطقه صفارود رامسر، کیلومترها پائین تر از مکانی که زباله در آن انباشت می شود، موجب خشک شدن گونه های درختی شده و حتی بر آب سفره های زیرزمین و چشمه ها تاثیر گذاشته است.



وی خاطرنشان کرد: باید با تسریع در ساخت کمپوست زمینه به گونه ای مهیا شود تا از انباشت زباله در جنگل خودداری شود.



مدیرکل منابع طبیع غرب مازندران، سطح جنگلها و مراتع حوزه این اداره کل را 544 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: 90 درصد از خاک حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر را جنگل ها و مراتع تشکیل می دهند.

وی یادآورشد: جنگل ها و مراتع لاز نظر زیست محیطی دارای اهمیت زیادی از نظر تولید اکسیژن، تلطیف هوا، جذب گرد و غبار و گازهای سمیف تعدیل درجه حرارت، ضد عفونی کردن محیط زیست، تنظیم رژیم آبی دارد.



به تاکید کارشناسان، نفوذ شیرابه‌های ناشی از زباله به سفره‌های آب زیرزمینی که آب آشامیدنی شهروندان را تأمین می‌کند، خطرناک ‌تر از فاضلاب است.



انباشت زباله در برخی مناطق جنگلی مازندران درحالیست که این منطقه جزیی از جنگل های هیرکانی و خزری به شمار می آید و دفن زباله در آن پیامدهای زیست محیطی غیرقابل جبرانی به جا می گذارد.