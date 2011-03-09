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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

فرهنگسازی مناسب عامل اصلی در کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال است

فرهنگسازی مناسب عامل اصلی در کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب را یکی از عوامل اصلی در کاهش چهارشنبه آخر سال عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرزام بیدارپور شامگاه سه شنبه در نشست خبری پیرامون حوادث چهارشنبه آخر سال که با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در میان مردم عامل اصلی در کاهش حوادث و سوانح چهارشنبه پایان سال به شمار می رود.

وی عنوان کرد: با توجه به اقدامات و برنامه های متعدد اجرا شده توسط دستگاه ها و سازمان های دولتی مسئول در راستای کاهش شمار آسیب دیدگان حوادث آخر سال در استان کردستان، خوشبختانه این اقدامات نتایج مناسبی به دنبال داشت و این آمار در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه با اشاره به آمار سال گذشته حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: با توجه به آمار ثبت شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان، بیشترین آمار مصدومین سال گذشته چهارشنبه آخر سال به ترتیب مربوط به شهرستان های سنندج، سقز و بانه بوده است.

بیدارپور بیان داشت: 81 درصد افراد آسیب دیده جزو مردان بوده و 18 درصد نیز زن بوده اند و بیشترین گروه سنی هم مربوط به افراد در محدوده سنی 15 تا 19 سال، با 21 درصد بوده است و پس از آن هم گروه سنی 10 تا 14 سال با 16 درصد در رتبه دوم قرار دارند.

وی افزود: 45 درصد مصدومیت ها در بخش دست بوده، 39 درصد هم در بخش صورت روی داده است، 43 درصد مواد محترقه هم مربوط به ترقه بوده و 21 درصد به وسیله نارنجک اتفاق افتاده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه 65 درصد از افراد در حین بازی دچار مصدومیت شده بودند، گفت: یکی از نگران کننده ترین بخش آمارهای مربوط به حوادث چهارشنبه آخر سال این است که 35 درصد از مصدومین رهگذر بوده و از محل عبور می کردند که دچار حادثه شده بودند.

در ادامه این نشست همچنین معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان و سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1270381

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