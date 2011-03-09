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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۴

مقدماتی المپیک لندن/

امارات با 7 گل سریلانکا را شکست داد

امارات با 7 گل سریلانکا را شکست داد

دور رفت از مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن در قاره آسیا با پیروزی پرگل امارات مقابل سریلانکا پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب دور رفت از مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن در قاره آسیا سه شنبه شب تیم فوتبال امید امارات در ورزشگاه "بن یاس" شهر ابوظبی به دیدار سریلانکا رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پرگل 7 بر یک از پیش رو بردارد.

برای امارات در این بازی خانگی احمد خلیل (7 و 54)، راشد عیسی (15 و 22)، حمدان الکمالی (38 - پنالتی)، احمد علی العبری (63) و علی احمد مبخوت (66) گلزنی کردند.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال امارات و سریلانکا در چارچوب مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن روز جمعه 20 اسفندماه 1389 بازهم در ورزشگاه بن یاس ابوظبی برگزار خواهد شد.

- دیدارهای دور برگشت از مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن طبق برنامه زیر برگزار می شود:
چهارشنبه - 18/12/1389
* تاجیکستان - عمان
* قرقیزستان - ایران
* میانمار - هند
* تایوان - اردن
* بنگلادش - کویت
* مالدیو - هنگ کنگ
* ترکمنستان - اندونزی
* فلسطین - تایلند
* پاکستان - مالزی

کد مطلب 1270385

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