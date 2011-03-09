کشف 3.8 میلیون انوع مواد محترقه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم کاظمی نژاد شامگاه سه شنبه در نشست خبری در خصوص آمادگی دستگاه های دولتی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر و در آستانه سال جدید بالغ بر سه میلیون و 814 هزار انواع مواد محترقه در استان کردستان کشف شده است.

وی عنوان کرد: فرماندهی انتظامی کردستان با همکاری فرماندهی مرزبانی و دستگاه قضایی این استان برنامه ریزی لازم را برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی کردستان انجام داده و به همین دلیل با تشدید اقدامات کنترلی نسبت به کشف و شناسایی افراد عمده فروش در این بخش اقدام می کند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان گفت: برنامه های فرماندهی انتظامی کردستان برای مقابله با این وضعیت، بر دو محور استوار است که برنامه اول اقدامات کنترلی و قانونی است که با شیوه های انتظامی اجرایی می شود و در این مهم فرماندهی انتظامی کردستان با آگاهی کامل در صحنه حضور داشته و همچنان حضور خواهد داشت.

کاظمی نژاد محور دوم فعالیتهای پیشگیری را بر محور برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: در این بخش با همکاری و تعامل با دستگاه های مختلف سطح استان به ویژه رسانه های جمعی اقدامات و برنامه های متناسبی از چند ماه گذشته آغاز و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و آگاه سازی خانواده ها در خصوص مضرات استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال بیان داشت: همکاری و مشارکت مردم بهترین شیوه برای مقابله با مواد محترقه به شمار می رود که انتظار داریم با همکاری و تعامل بین بخشی اقدامات و برنامه های بهتری در این حوزه اجرایی شود.

در ادامه این نشست همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان و سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج نیز حضور داشتند.