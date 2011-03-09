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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

پرچم بارگاه امام حسین(ع) در یادمان شهدای هور نصب می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان، از نصب پرچم سرخ بارگاه امام حسین (ع)، در معراج شهدای هور خبر داد.

حسین عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: همزمان با انتقال پیکر مطهر پنج شهید تازه تفحص شده به یادمان شهدای هور و راه‌اندازی معراج شهدا، پرچم سرخ حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نصب می‌شود.

عشقی ادامه داد: این مراسم ساعت 10 پنج‌شنبه، نوزدهم اسفندماه جاری، در یادمان شهدای هور برگزار خواهد شد. یادمان شهدای هور محل کشف پیکر مطهر سردار سرلشکر شهید علی هاشمی و محور عملیاتهای بدر و خیبر و عملیات ‌های جزایر مجنون است.

این یادمان توسط قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان احداث شده است. مسیر دسترسی به یادمانهای شهدای هور جاده صاحب‌الزمان(جاده یادمان شهدای هویزه) ـ انتهای جاده شهید همت است.

در هجوم آخر نیروهای بعثی به جزیره مجنون به منظور بازپس گیری این جزیره، شهید هاشمی مشغول خدمت در قرارگاه خاتم 2 بود که نیروهای دشمن به وسیله هلی برن در اطراف قرارگاه پیاده شدند. شهید علی هاشمی راه چاره را در این دید که از قرارگاه بیرون برود و وارد هورالعظیم شود و بعد از این دیگر خبری از علی هاشمی نشد اما دوستانی که در آن حادثه حضور داشتند، گفتند که نیروهای بعثی با بالگردهای خود از بالا به رزمندگان که در نیزارها پناه گرفته بودند، تیراندازی می‌کردند.

سرانجام این شهید در جریان تفحص سال قبل سر از خاک بیرون کشید و در بهشت آباد اهواز برای همیشه آرام گرفت.
کد مطلب 1270387

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