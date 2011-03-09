به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پگاه بازیگر فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" در سال‌های اخیر بیشتر در تلویزیون دیده شده تا سینما، خودش دلیل این اتفاق را کم بودن پیشنهادهای سینمایی‌اش می‌داند، این برای بازیگری که تجربه‌های متفاوتی مانند "شبانه"، "برخورد خیلی نزدیک"، "مواجهه" و ... را در کارنامه دارد کمی عجیب است.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: قصه "برخورد خیلی نزدیک" برای شما از چه زمانی شروع شد؟

-حمیدرضا پگاه: فیلمنامه پیشنهاد شد، آن را که خواندم از فضا و قصه خوشم آمد، تجربه‌ای تازه در سینمای ایران بود، شخصیت‌پردازی‌ها و نگاهی که به روابط پیچیده انسانی وجود داشت جذبم کرد.

*فکر نکردید فیلم زنانه است و جایی برای خودنمایی شخصیت مسعود که شما بازی کردید در این فضا وجود ندارد؟

- در فیلمنامه هر شخصیت سهم خود را داشت، رابطه نرگس و ندا خوب از کار درآمده، اما این به معنی بی‌توجهی به مسعود نیست، مسعود هم بخشی از این بازی است، حتی گاهی زنان قصه را بازی می‌دهد. زن‌های فیلمنامه ظاهرا پررنگ‌تر هستند اما مسعود هم به اندازه آنها در جریان بازی است (می‌خندد).

*پس فکر نمی‌کنید که مسعود زیر سایه رابطه زن‌ها قرار گرفته؟

- اصلا. مسعود نقش اول مرد است و بخشی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی‌اش را در ارتباط با زن‌های قصه متوجه می‌شویم، برای من بازی در نقش آدم‌های معمولی که در موقعیت‌های بغرنج قرار می‌گیرند خیلی جذاب است، گرفتار شدن آدم‌ها در موقعیت‌های بحرانی همیشه جالب است.

* زمانی که انتخاب شدید مسعود چقدر تغییر کرد؟

- من به فیلمنامه و نگاه کارگردان اعتماد داشتم، همه چیز کامل بود و نیازی نداشتیم تغییری در شخصیت‌ها بدهیم. البته اگر نکته‌ای به نظرم می‌رسید با کارگردان مطرح می‌کردم.

* در این سال‌ها با کارگردان‌های جوان و فیلم اولی همکاری کرده‌اید، به توانایی‌های فیلمسازهای اول اعتماد دارید؟

- فیلمسازهایی که اولین فیلمشان را می‌سازند خیلی انگیزه دارند، عشق آنها به کار به گروه انرژی می‌دهد و من این طراوت و انرژی را دوست دارم، اما همکاری با کارگردان‌های اول مشکلاتی هم دارد، مثلا به خاطر کم‌تجربگی ممکن است شما را اذیت کنند.

*چه اذیتی؟

- وسواس آنها به خاطر کم‌تجربگی‌شان است، این وسواس در بعضی موارد آزاردهنده می‌شود. کارگردان‌های حرفه‌ای این مشکلات را ندارند.

* تمرین و دورخوانی هم در "برخورد خیلی نزدیک" داشتید؟

- بله، خوشبختانه در این جلسه‌ها نقش‌ها برای بازیگرها مشخص شد و همه به اشراف درباره نقش‌ها رسیدیم، با کارگردان و بازیگرها درباره نقش‌ها و قصه حرف زدیم و آگاهانه برای فیلمبرداری قدم برداشتیم.

* یکی از وجوه مثبت فیلم این است که مسعود کاملا مثبت نیست، گاهی با رفتارش تماشاگر را فریب می‌دهد.

- مسعود واقعی و باورپذیر است، خنثی نیست و این برایم جذاب بود، مهم است که تماشاگر با شخصیت‌ها همدلی کند، این همدلی زمانی به وجود می‌آید که او بتواند شخصیت‌ها را باور کند، بتواند مسائل و رویکرد آنها بپذیرد. مسعود چنین شخصیتی است.

* این که فیلم در چنین شرایطی روی پرده رفته آزارتان نمی‌دهد؟ تجربه شما در "برخورد خیلی نزدیک" با این وضعیت کمتر دیده می‌شود.

- در سینمای ما مسائل مختلفی برای آزار دیدن وجود دارد، من تلاش می‌کنم خیلی به این وجوه از مسائل فکر نکنم، زمانی که فیلمی ساخته می‌شود و در صف اکران قرار می‌گیرد اتفاق‌های مختلفی ممکن است برایش بیفتد که از دست من و کارگردان خارج است پس نمی‌توانم خودم را درگیر کنم.

اگر "برخورد خیلی نزدیک" فرصت اکران خوبی داشت خوشحال می‌شدم اما در شرایط فعلی به این فکر می‌کنم که همه گروه تجربه‌ای خوب را پشت سر گذاشتند و همین کافی است، خیلی دوست داشتم فیلم دیده می‌شد و به آنچه لیاقتش را داشت می‌رسید اما فضای سینما به فیلم‌های فرهنگی و هنری امکان دیده شدن نمی‌دهد.

* تجربه‌هایی که در "برخورد خیلی نزدیک" یا "شبانه" داشتید چقدر انعکاس داشته؟

- من در این سال‌ها نقدی روی بازی‌ام نخوانده‌ام، البته در این شماره ماهنامه فیلم نقدی نوشته شده اما تعجب می‌کنم در این سال‌ها هر تجربه‌ای کرده‌ام نادیده گرفته شده، بیشتر از این تعجب می‌کنم چرا همیشه درباره عده‌ای خاص بارها نوشته می‌شود اما درباره بعضی بازیگران چیزی وجود ندارد.

*اما قطعا اظهارنظرهای شفاهی بوده؟

-بله، درباره این فیلم و فیلم‌های دیگر نکاتی شفاهی مطرح شده اما مکتوب و تخصصی چیزی به یاد نمی‌آورم.

* در سال‌های اخیر بیشتر در تلویزیون دیده شدید چرا؟

- پیشنهادهای سینمایی‌ام خیلی کم بوده، گاهی درگیر کار تلویزیونی بوده‌ام و نتوانسته‌ام در پروژه‌ای سینمایی بازی کنم. در شرایط فعلی گاهی فکر می‌کنم اگر کارگردانی کار خوبی در تلویزیون انجام دهد بهتر است با او همکاری کنم تا در سینما و در فیلمی نازل بازی کنم.

*پس فرقی بین سینما و تلویزیون برایتان نیست؟

- نه واقعا. به دنبال فیلمنامه و قصه خوب هستم.

*تئاتر چطور؟

- تجربه تئاتر را دوست دارم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر هر وقت پیشنهادی در حوزه تئاتر داشتم سرگرم کار در تلویزیون یا سینما بوده‌ام، امیدوارم سال 90 بتوانم روی صحنه بروم، تجربه تئاتر برای هر بازیگر ضروری است.

*شما پیش از این که بازیگری را تجربه کنید پشت دوربین فعالیت می‌کردید، در این سال‌ها فکر نکردید که کارگردانی کنید؟

- به این موضوع فکر کرده‌ام، فیلم یک دقیقه‌ای هم ساخته‌ام، مشغول تجربه کردن هستم تا در صورت فراهم شدن شرایط کارگردانی کنم.

*تا به حال از بازی در فیلم یا مجموعه‌ای پشیمان شده‌اید؟

- اصلا. سعی می‌کنم طوری انتخاب کنم که در نهایت پشیمان و بازنده نباشم.

*"برخورد خیلی نزدیک" چه جایگاهی در کارنامه شما دارد؟

- این فیلم از آن تجربه‌هایی است که دوستش دارم، فیلمی قابل دفاع و متعلق به سینمای مستقل. فیلمی که می‌شود پایش ایستاد.

*این روزها بازهم با امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی کار می‌کنید. همکاری با ٱنها چطور است؟

- نگاه و سلیقه سینمایی آنها را دوست دارم، "حیرانی" تجربه تازه این دو کارگردان در تلویزیون است، تجربه‌ای که با همان سلیقه و دیدگاه شکل گرفته و من از آن راضی هستم.

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فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" به کارگردانی اسماعیل میهن‌دوست و بازی حمیدرضا پگاه، آنا نعمتی، لادن مستوفی و سروش صحت این روزها روی پرده سینماها است.

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گفتگو: محدثه واعظی‌پور