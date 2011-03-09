هشدار به حکام منطقه/ ستیز با اراده ملت ها حرکت بر لبه شمشیر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز چهارشنبه با اشاره به روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی گفت: سید جمال الدین اسد آبادی شخصیتی بی نظیر و سلسله جنبان نهضت های صد ساله اخیر بوده است.

وی مهمترین درد جوامع داخلی را در استبداد داخلی و استعمار خارجی می دانست و به دلیل سفرهای متعددی که به کشورهای اسلامی و آشنایی با مشکلات جهان اسلام داشت بی خبری توده های مسلمان و نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمانان را علل اصلی استبداد زدگی و سلطه استعمار غرب دریافت می کرد.

لاریجانی افزود: سید جمال الدین آگاهی سیاسی در شرکت فعالانه مسلمانان را در سیاست واجب می دانست تا مجد و عظمت از دست رفته مسلمانان حاصل شود.

وی ادامه داد: هر چند سید تلاش می کرد تا سلاطین خودکامه کشورهای اسلامی را تحت تاثیر منافع مشترک مسلمانان قرار دهد اما او می دانست که کلید توفیق در بیداری مسلمانان برای احیاء فریضه جهاد است و معتقد بود در برابر حکومتی که مصمم به نابودی اسلام است مسلمانان راهی جز توسل به زور ندارند.

رئیس مجلس ادامه داد: سید از یک سو با طرح مبارزه با خودباختگی مسلمانان در مقابل غرب و از سوی دیگر همبستگی دین و سیاست تلاش می کرد تا حیات مجددی به جوامع اسلامی بدهد و به تعبیر شهید مطهری در نگاه وی همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است.

لاریجانی گفت: مجموعه افکار بلند سید جمال همراه با اقدامات عملی او در صاحت تفکرات دینی و سیاسی - اجتماعی در عمر کوتاه 60 ساله او یک جریان عمیق روشنفکری واقعی اسلامی ایجاد کرد که در اکثر کشورهای اسلامی نظیر ایران، ترکیه، مصر، هند و عراق ریشه های فکری مبارزان اصیل را شکل داد.

وی با بیان اینکه هر چند بیش از یک قرن از دوره سید جمال الدین اسدآبادی می گذرد گفت: اما حرکت های ضد استبدادی و ضد استعماری سید برای احیای فکر اسلامی امروز در انقلاب های منطقه ای به خوبی دیده می شود.

رئیس مجلس افزود: تلاش آمریکا و غرب در توقف حرکت های انقلاب های منطقه به جهت پتانسیل هم افزای ملل اسلامی در اتحاد آنان است، اتحادی که بر پایه اسلام و مبارزه با استکبار و صهیونیست شکل می گیرد.

لاریجانی افزود: غرب سعی می کند با تفرقه بین ملل اسلامی آنان را از مدد رساندن به یکدیگر منصرف کند و این همان نگرانی مستمر سید جمال الدین بود که به مسلمانان هشدار می داد روح صلیبی همچنان در غرب مسیحی بالاخص در انگلستان زنده است و با طراحی اندیشه های قومیت پرستی و ملیت پرستی اهداف تفرقه مسلمانان را دنبال می کنند.

وی گفت: امروز نقاط مشترک عالم اسلام بر ارکان دین مبین و سنت نبوی، مردم سالاری و مبارزه با دیکتاتوری و مبارزه با استکبار و صهیونیسم است به همین جهت ملاحظه می کنید انقلاب های اخیر و کمترین اختلافات مذهبی و جغرافیایی را با یکدیگر دارند.

لاریجانی تاکید کرد: ملت انقلابی ایران و مجلس شورای اسلامی از مردم مبارز منطقه در مصر، تونس، یمن و بحرین و لیبی و سایر مناطق که در کشف هویت اسلامی خویش مجاهدت می نمایند حمایت می کند.

رئیس مجلس گفت: ملت ایران و مجلس شورای اسلامی به حکام منطقه و به ویژه حاکم لیبی که دست به اقدامات ناجوانمردانه ای نسبت به ملت خود زده است، هشدار می دهد که ستیز با اراده ملت، حرکت بر لبه شمشیر و قربانی شدن در راه وسوسه ها و امیال سلطه طلبانه آمریکاست و با این اقدامات ضد مردمی درواقع بستر سازی برای فرصت طلبی غرب فراهم می کند و نه یافتن ممری برای نجات خود.