41 کتاب برتر فصل پائیز انتخاب شدند / ادبیات داستانی باز هم بدون اثر برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جایزه کتاب فصل 5302 اثر از نویسندگان سراسر کشور که پاییز امسال منتشر شدند، در گردونه داوری قرار داشتند که این تعداد 1126 عنوان بیشتر از کتاب‌های فصل تابستان بود.

پس از چند مرحله داوری 191 اثر به مرحله نهایی راه یافتند که این تعداد هم 4 عنوان بیشتر از کتاب‌های راهیافته به مرحله نهایی این جایزه در فصل تابستان بود.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، در این دوره 15 کتاب به عنوان برگزیده و 26 کتاب هم به عنوان شایسته تقدیر دست یافته‌اند.

در پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل هم مانند چند دوره قبل هیچ اثری در بخش ادبیات داستانی (اعم از شعر و داستان) حائز رتبه (اعم از برگزیده یا شایسته تقدیر) شناخته نشدند.

با این حال پانزدهمین دوره جایزه تاب فصل در بخش نقد ادبی یک اثر را حائز رتبه برگزیده تشخیص داده است.

به برگزیدگان این جایزه علاوه بر تندیس و لوح تقدیر، 5 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح تقدیر 3 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

دبیر علمی این جایزه مجید حمیدزاده است که همزمان دبیری جوایز کتاب سال جمهور اسلامی ایران،‌ جلال آل‌احمد و پروین اعتصامی را بر عهده دارد.



مراسم پایانی پانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل و اهدای جوایز به نفرات برتر از ساعت 15 تا 17 روز شنبه 21 اسفند و با حضور بهمن دری در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.