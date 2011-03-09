پایگاه های سیار فوریت های پزشکی در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سعید بیگلری شامگاه سه شنبه در نشست خبری در خصوص آمادگی دستگاه های دولتی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: در حال حاضر در شهر سنندج شش پایگاه ثابت فوریت های پزشکی فعال است که برای تسریع در خدمت رسانی به مردم دو پایگاه سیار نیز در آستانه چهارشنبه آخر سال در این شهر مستقر می شود و در کنار این مهم در سایر شهرستان های استان نیز علاوه بر پایگاه های ثابت در هر شهر یک تا دو پایگاه سیار نیز بر اساس میزان جمعیت مستقر می شود.

وی افزود: برای ارائه خدمت بهتر به مردم در چهارشنبه آخر سال جاری، برنامه ها و اقدامات مختلفی در مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان در دستور کار قرار گرفته و با افزایش پایگاه های سیار در سطح شهرستان های مختلف در صورت بروز حادثه در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعزام نیرو برای حضور محل اقدام می شود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی کردستان عنوان کرد: در حالی که میزان آسیب های افراد در چهارشنبه آخر سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن کاهش پیدا کرده بود ولی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در راستای ارائه خدمت به مردم و حضور سریعتر در صحنه با افزایش 40 درصدی ماموریت های کاری مواجه شد.

بیگلری در پایان گفت: هر چند که شمار پایگاه های فوریت های پزشکی در کردستان به حد استاندارد نرسیده است ولی تلاش می شود که با افزایش پایگاه های سیار کمبودهای این بخش را پوشش داد.

در ادامه این نشست همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان و سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج نیز حضور داشتند.