فوتبال بانوان در کردستان حمایت ویژه می شود

بهنام نظری شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دختران کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: هیئت فوتبال استان کردستان حمایت های ویژه ای را در راستای تقویت و توسعه فعالیتهای بانوان در رشته ورزشی فوتبال در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: با توجه به استعداد و توانمندیهای دختران کردستان در این رشته ورزشی و میزان علاقه و رغبتی که برای انجام فعالیتهای ورزشی دارند، هیئت فوتبال کردستان با جلب و جذب مشارکت و همکاری تربیت بدنی کردستان برنامه های مختلفی را برای تقویت این رشته ورزشی در بخش بانوان در دستور کار قرار داده است.

رئیس هیئت فوتبال کردستان با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال استان در سنندج، گفت: هیئت فوتبال برنامه ریزی لازم را برای برگزاری این مسابقات به صورت سالانه و در قالب لیگ با میزبانی شهرستانهای مختلف در دستور کارهای خود قرار داده است.

نظری توسعه فعالیت های ورزشی در بخش بانوان را زیرساخت اصلی برای نهادینه کردن سلامت آینده جامعه عنوان کرد و بیان داشت: دختران امروز مادران آینده جامعه هستند و به همین دلیل باید با فراهم کردن زمینه های لازم میزان حضور آنها در بخش ورزش را افزایش داد.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون امور ورزش بانوان تربیت بدنی کردستان و مسئولان هیئت فوتبال استان برگزار شد، طی آن به تیم ها و بازیکنان برتر نخستین دوره مسابقت قهرمانی فوتسال دختران کردستان جوایزی اهدا شد