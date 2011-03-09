شلوغی بانکها و خرابی خودپردازها مردم مشهد را کلافه کرد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، با افزایش میزان مبادلات پولی در مشهد و حضور گسترده مردم برای خریدهای نوروزی، بخشی از خودپردازها از کار افتاده و یا با پیغام های مختلف خدمات مورد نیاز مردم را ارایه نمی دهند.

این در حالی است که قطع بودن پایانه های الکترونیکی فروشگاهها نیز، برای دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکها، مشکلات و درد سرهای فراوانی، ایجاد کرده است.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر، بیانگر این موضوع است که در چند روز گذشته شعب مختلف بانکهای خصوصی و دولتی با ازدحام شدید شهروندان مشهدی، مواجه شده است.

همچنین در روزهای اخیر، سیستم نوبت دهی بانکها، صفهای طویل را ثبت کرده اند که بنا به گفته مدیران شعب،هر چند که شلوغی بانکها در پایان سال طبیعی است اما تشکیل صف های 200 نفره در بعضی از شعب یک رکورد به حساب می آید.

از سوی دیگر، در حالی شهروندان برای استفاده از خدمات بانکی، بین یک تا دوساعت در بعضی از شعب بانکها معطل می مانند که گیشه بعضی از بانکها از مدتها قبل فاقد نیروی انسانی است، البته به این موضوع باید قطعی اینترنت را نیز اضافه کرد.

شهروندان این شهر، دیروز در گفتگو با خبرنگارمهر، خواستار افزایش ساعت کار بانکها و تامین نیروی انسانی برخی از شعب بانکهای دولتی، شدند.

در این زمینه ناظر پولی بانک مرکزی در مشهد گفت: با توجه به شلوغی بانکها، تلاش می کنیم تا با همکاری شبکه بانکی، مشکل به حداقل برسد.

زنده دل با اشاره به جریمه بانکهایی که دستگاه خودپرداز آنان متوقف باشد، تصریح کرد: برحسب زمان و تراکنشهای ناموفق، به بانک جریمه تعلق می گیرد.

وی از مشتریان بانکها خواست در صورت مراجعه به دستگاه خودپرداز و یا پایانه الکترونیکی فروش مراکز تجاری غیرفعال، سریعاً مراتب را به شماره تلفن واحد رسیدگی مربوطه که نصب آن در مجاورت دستگاه و یا پایانه فروش ضروری است، اطلاع دهند.

ناظر پولی خراسان رضوی با اشاره به تأمین اسکناس بانکها گفت: با تمهیدات اتخاذ شده بانکها مشکل اسکناس و چک پول ندارند.

