سنندج فاتح مسابقات فوتسال قهرمانی کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج شامگاه سه شنبه با حضور معاون امور ورزش بانوان تربیت بدنی کردستان و مسئولان هیئت فوتبال استان، مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دختران کردستان برگزار شد و طی آن به تیم ها و بازیکنان برتر این مسابقات جوایزی اهدا شد.

دبیر هیئت فوتبال کردستان در این مراسم اظهار داشت: این دوره از رقابتها برای اولین بار و به صورت دوره ای در استان کردستان برگزار می شود و سه تیم برتر نیز در مسابقات منطقه ای و به نمایندگی از استان شرکت خواهند کرد.

رضا رحمانی بیان داشت: در این دوره از رقابتها هفت تیم از شهرستانهای مختلف استان کردستان حضور داشتند و طی سه روز و به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند و در پایان علاوه بر تیمهای برتر بازیکنان برتر نیز مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: بعد از برگزاری 21 مسابقه، تیم سنندج الف با کسب 16 امتیاز و تفاضل گل بهتر به عنوان اول دست یافت و مقام دوم به دلیل تفاضل گل کمتر به تیم کامیاران رسید و سنندج ب نیز با کسب 12 امتیاز عنوان سوم این دوره از رقابتها را کسب کرد.

دبیر هیئت فوتبال استان کردستان گفت: فاطمه صادقی با زدن 23 گل به عنوان گلزن برتر، ادیبه حسامی به عنوان بهترین بازیکن، فاطمه مسعودی به عنوان پدیده مسابقات، دلنیا قادری به عنوان دروازه بان برتر و تیم مریوان هم جایزه اخلاق نخستین دوره مسابقات فوتسال دختران کردستان را کسب کردند.

رحمانی خاطرنشان کرد: هیئت فوتبال کردستان در راستای توجه بیشتر به فوتبال و فوتسال بانوان برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده و امیدواریم که با همکاری و مشارکت هر چه بهتر بتوانیم این برنامه ها را در سال آینده اجرایی کنیم.