  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

سنندج فاتح مسابقات فوتسال قهرمانی کردستان شد

سنندج - خبرگزاری مهر: تیم سنندج الف با برتری مقابل حریفان خود به عنوان اول نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دختران کردستان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج شامگاه سه شنبه با حضور معاون امور ورزش بانوان تربیت بدنی کردستان و مسئولان هیئت فوتبال استان، مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دختران کردستان برگزار شد و طی آن به تیم ها و بازیکنان برتر این مسابقات جوایزی اهدا شد.

دبیر هیئت فوتبال کردستان در این مراسم اظهار داشت: این دوره از رقابتها برای اولین بار و به صورت دوره ای در استان کردستان برگزار می شود و سه تیم برتر نیز در مسابقات منطقه ای و به نمایندگی از استان شرکت خواهند کرد.

رضا رحمانی بیان داشت: در این دوره از رقابتها هفت تیم از شهرستانهای مختلف استان کردستان حضور داشتند و طی سه روز و به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند و در پایان علاوه بر تیمهای برتر بازیکنان برتر نیز مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: بعد از برگزاری 21 مسابقه، تیم سنندج الف با کسب 16 امتیاز و تفاضل گل بهتر به عنوان اول دست یافت و مقام دوم به دلیل تفاضل گل کمتر به تیم کامیاران رسید و سنندج ب نیز با کسب 12 امتیاز عنوان سوم این دوره از رقابتها را کسب کرد.

دبیر هیئت فوتبال استان کردستان گفت: فاطمه صادقی با زدن 23 گل به عنوان گلزن برتر، ادیبه حسامی به عنوان بهترین بازیکن، فاطمه مسعودی به عنوان پدیده مسابقات، دلنیا قادری به عنوان دروازه بان برتر و تیم مریوان هم جایزه اخلاق نخستین دوره مسابقات فوتسال دختران کردستان را کسب کردند.

رحمانی خاطرنشان کرد: هیئت فوتبال کردستان در راستای توجه بیشتر به فوتبال و فوتسال بانوان برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده و امیدواریم که با همکاری و مشارکت هر چه بهتر بتوانیم این برنامه ها را در سال آینده اجرایی کنیم.

کد مطلب 1270399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها