سينماي كشور به نقطه عطف خود رسيده است

عليرضا سجادپور تهيه كننده در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" با اشاره به اين مطلب ، استعفاي هيات مديره خانه سينما را زمينه ساز اين نقطه عطف دانست و افزود : به عنوان يك سينماگر به تمامي اعضاي خانوده سينما دلسوزانه هشدار مي دهم سينماي كشورمان در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد . سينمايي كه به عنوان شاخه اصلي معرفي فعاليت هاي هنري ايران در جهان مطرح است از نظر اعتبار و اعتماد عمومي وضعيت نا مناسبي دارد .

وي در ادامه سه گروه عمده را در بهيود شرايط موجود موثر دانست و گفت : مديران سينمايي و فرهنگي ، هنرمندان سينما و نويسندگان و منتقدان سينمايي بايد براي حل اين مشكل و تغيير شرايط موجود تلاش كنند . چون اين سه گروه مسئول بوجود آمدن اين مشكل هستند .

اين تهيه كننده در ادامه با انتقاد از زيرساخت هاي خانه سينما گفت : هيات مديره فعلي علي رغم بحث هاي حاشيه اي زيادي كه در مورد انتخابشان وجود داشت تركيب آرام تري نسبت به هيات مديره هاي قبلي داشتند و به نظر مي رسيد اين گروه به دور از گرايشات سياسي و غير سينمايي به امور صنفي بپردازند . خانه سينما همواره به خاطر زيرساخت هايش حواشي بسياري را به همراه دارد . در سال هاي گذشته بخش هاي مهم سينمايي اتكا و اعتماد زيادي به اين مجمع صنفي نداشتند . سينما گران بسياري را مي شناسم كه با اين صنف مخالفت مي كنند . من هرگز با آن مخالفي نداشتم ولي درعين حال عضو خانه سينما نيز نشدم .

سجاد پور در ادامه با تاكيد بر اهيت و جايگاه سينما گفت : خوب نيست سينمايي كه مي تواند مهمترين هنر ما باشد و مي تواند كانالي براي ارتباط گيري با تمام جهان باشد در شرايط كم اعتباري و بي اعتباري قرار گيرد . متاسفانه تصميمات مديران قبلي ، رفتار سينما گران و عملكرد خانه سينما در ايجاد اين بي اعتمادي و بي اعتباري موثر بوده است .

وي توجه مسئولين به ديگر كانون هاي صنفي را راه حل رهايي از شرايط موجود دانست و افزود : نيروهاي نسل انقلاب حاضر در عرصه سينما با هدف و انگيزه هاي جدي وارد سينما شده اند و اين عرصه را براي رسيدن به اهداف ملي ، ديني و ايدئولوژيك خود برگزيده اند به همين خاطر سرنوشت سينما برايشان مهم است و از خدشه دار شدن ، آسيب ديدگي و فاصله سينما با مردم ناراحت مي شوند .







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