سلام دوباره بافندگان به دارهای قالی/ امیدی برای رونق بازار فرش

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بالاخره زمستان امسال پیگیری نمایندگان مجلس و تشکل های صنفی قالیبافان آذربایجان شرقی نتیجه داد و هم اکنون مفاد قانون "بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار" با همکاری تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای به عنوان نخستین استان کشور درحال اجراست.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس و طراح قانون بیمه قالیبافان، ضمن تشریح سیر تصویب این قانون به خبرنگار مهر گفت: قالیبافان و سایر فعالان حرفه های مرتبط با فرش دستباف آذربایجان شرقی در صورت فعالیت در یکی از 20 شغل مرتبط مانند نخ ریسی، نخ تابی، رنگ فروشی، رنگرزی، طراحی، چله کشی، گره زنی، رفوگری، چله کشی، پرداخت زنی، قالیشویی، تابلوبافی، فرش فروشی و صادرات که ذیل تبصره قانون مزبور مشخص شده، بیمه می شوند.

وی گفت: متقاضیان با دارا بودن گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند نسبت به بیمه کردن خود اقدام نموده و از مزایای کامل این قانون نظیر خدمات درمانی،از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بگیری برخوردار شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در اجرای این قانون 20 درصد حق بیمه قالیبافان را دولت می پردازد و هفت درصد نیز سهم بیمه شده است.

فرهنگی، با بیان اینکه فقدان بیمه تامین اجتماعی یکی از آرزوهای قلبی قالیبافان و صنوف مرتبط بود گفت: زمانی می توان به ابعاد این موضوع پی برد که بدانیم در سطح کشور هشت میلیون نفر و در آذربایجان شرقی 500 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از هنرصنعت فرش ارتزاق می کنند.

نماینده تبریز در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی حصول اطمینان از تداوم اشتغال بیمه شدگان، به بازرسی های دوره ای توسط سازمان بازرگانی و تشکل های فرش اشاره و تاکید کرد: پس از بیمه متقاضی و انجام بازرسی های نوبتی در صورت رها کردن شغل قالیبافی توسط بافنده، اسامی این افراد جهت اقدام برای لغو قرارداد بیمه به اداره کل تامین اجتماعی گزارش داده خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد:لازم است از همه نمایندگان و به ویژه نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس و نیز دولت قدردانی ویژه ای شود زیرا اگر دولت زیر بار هزینه اجرای این قانون نمی رفت احتمال داشت بیمه قالیبافان به سرنوشت برخی قوانین دیگر که هرگز نتیجه ای نداشته اند، مبتلا شود.

کاهش شدید شغل های کاذب؛ دستاورد قانون بیمه قالیبافان

"با اجرای قانون بیمه قالیبافان، شور و شعف فراوانی بین بافندگان قالی آذربایجان ایجاد شده و اغلب آنان که به مشاغل کاذب روی آورده بودند، به شغل اصلی خود بازگشته اند." اینها را اسماعیل چمنی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز می گوید و معتقد است که این قانون فصل جدیدی برای رونق بازار هنرصنعت فرش گشوده شده است.

وی اظهار داشت: پیش از این، بیمه قالیبافی ناقص بود و لذا قالیبافان به دلیل اینکه آینده‌ای برای خود تصور نمی‌کردند به مشاغل کاذب روی آورده بودند اما اجرایی شدن قانون بیمه قالیبافان با مزایای کامل، آنان را نسبت به آینده امیدوار کرده است.

وی ارتقای ضریب اجتماعی و امنیتی جامعه را یکی دیگر از دستاوردهای اجرای قانون بیمه قالیبافان ذکر و خاطرنشان کرد: با نامساعد شدن وضعیت بازار فرش طی سال های گذشته، قالیبافان که اغلب از قشر مستضعف بودند به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودند که با بهبود وضعیت موجود، می توان به کاهش حاشیه نشینی و در نتیجه ارتقای ضریب اجتماعی و امنیتی شهرها نیز امیدوار بود.

چمنی با اشاره به نقش مهم هنرصنعت فرش در رونق صادرات کشورمان یادآور شد: هم اکنون فرش کشورمان با در اختیار داشتن 35 تا 40 درصد از سهم بازارهای جهانی به عنوان سفیر فرهنگی ایران به 105 کشور دنیا صادر می شود که هیچ حرفه ای به غیر از نفت چنین میزان صادرات را ندارد.

وی با تاکید براینکه فرش های تولید چین و پاکستان قابل رقابت با فرش های بافت ایران نیستند، اضافه کرد: با توجه به کیفیت، ظرافت و زیبایی فرش های ایران به ویژه فرش های تولید تبریز و آذربایجان 35 تا 40 درصد از بازار جهانی فرش متعلق به فرش دستباف ایرانی است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز افزود: در هشت ماه نخست امسال ایران 360 میلون دلار صادرات داشته که این آمار غیر از صادرات چمدانی است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 500 میلیون دلار برسد.

برخورداری 500هزار قالیباف آذربایجان از مزایای بیمه تا پایان سال بعد

چمنی، با بیان اینکه تا کنون 30 هزار نفر از قالیبافان آذربایجان شرقی با مراجعه به اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تامین اجتماعی کرده اند، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال بعد همه 500 هزار قالیباف و شاغل در صنوف مرتبط در آذربایجان شرقی از مزایای بیمه برخوردار شوند.

در همین حال، رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز با تاکید بر اینکه بیمه قالیبافان ضرورتی برای شاغلان این هنر ملی است، پیش بینی کرد تا پایان امسال 160 هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

فیصل مرداسی به خبرنگار مهر گفت: در طرح بیمه ابتدا اولویت با مشمولان بیمه خدمات درمانی است و به مرور کلیه فعالان این بخش بیمه می شوند .

وی افزود: ‌در روزهای گذشته نرم‌افزار اجرایی بیمه‌های تامین اجتماعی قالیبافان و حرفه‌های مرتبط با فرش دستباف در همه شعب سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مرداسی افزود:‌ صدور کارت مهارت قالیبافان روال طبیعی خود را طی می‌کند و هم اکنون بسیاری از قالیبافان موفق به دریافت کارت مهارت شده‌اند.

وی افزود:‌ قالی‌بافانی که کارت مهارت خود را از سازمان فنی حرفه‌ای دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به ادارات تامین اجتماعی تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

حل مشکل قالیبافان؛ زمینه ساز رفع مشکل بیکاری جامعه

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز از بیکاری به عنوان مهم ترین معضل فعلی کشورمان یاد و خاطرنشان کرد:اجرای قانون بیمه قالیبافان که سرآغاز حل و فصل همه مشکلات قالیبافان است می تواند زمینه ای برای رفع مشکل بیکاری جامعه نیز باشد.

اسماعیل چمنی،تاکید کرد: بیمه قالیبافان علاوه بر حل وفصل عمده ترین مشکل بافندگان فرش و شاغلان صنایع مرتبط، به بهبود وضعیت اشتغال زایی کشور نیز کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در قبال پنج میلیون تومان یک فرصت شغلی جدید ایجاد می شود، گفت: می توان این رقم را برای اشتغال زایی در یک واحد تولیدی بکار برد که البته کالای تولیدشده هرگز یارای رقابت با هنرصنعت فرش را نخواهد داشت اما صرف این رقم در زمینه فرش، نه تنها صادرات کشور را رونق خواهد بخشید بلکه مسائلی از قبیل ترافیک و ایاب و ذهاب و بسیاری از مشکلات دیگر را از بین می برد.

چمنی، در بخش دیگری از این گفتگو اشتغال هشت میلیون شهروند کشورمان به هنرصنعت فرش را یادآور شد و پیشنهاد تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون فرش در مجلس را ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل این کمیسیون و یا فراکسیون، مشکلات بافندگان و شاغلان در صنوف مرتبط این هنرصنعت به سرعت حل و فصل خواهد شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز همچنین با بیان اینکه دریافت تسهیلات از سوی قالیبافان اغلب با بی مهری و یا سختگیری نظام بانکی همراه می شود، ایجاد موسسه مالی و یا بانک قالی را راهگشای این مشکلات خواند.

چمنی، با ضروری خواندن تشکیل صندوق ضمانت و حمایت از قالیبافان، به مراجعه روزانه دو هزار نفر به اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز اشاره کرد و خواستار افزایش اختیارات قانونی تشکل های صنفی برای خدمت رسانی بهتر به قالیبافان شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی تبریز تاکید کرد: در بخش دولتی نیز ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان ملی فرش ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

چمنی، همچنین پیشنهاد داد:بانک مرکزی در قالب آیین نامه ای الزام آور تمام بانک ها را مکلف کند تا بخشی از جوایز برندگان حساب های بانکی را به فرش که جزو صنایع ماندگار سنتی است، اختصاص دهند.

رفع مشکل بیمه قالیبافان علاوه بر اینکه شور و نشاط مضاعفی بین بافندگان قالی و شاغلان در صنوف مرتبط این هنرصنعت در آذربایجان شرقی ایجاد کرده است آنان را نسبت به حل و فصل دیگر مشکلاتشان از جمله اختصاص یارانه به بخش های مختلف تولید و فرآوری، جلوگیری از واردات مواد اولیه نامناسب، سختگیری نظام بانکی در ارائه تسهیلات و موانع موجود بر سر راه تجارت و صادرات فرش امیدوار کرده است.

هموار کردن فرازونشیب های فراوان بر سرراه قالیبافان به ویژه بافندگان قالی آذربایجان که زمینه ساز رونق و احیای بیش از گذشته بازار فرش ایران به شمار می آید، همت فعالان این هنرصنعت و نیز احساس مسئولیت متولیان فرش را می طلبد؛ امری که تحقق آن نظیر عملیاتی کردن بیمه تامین اجتماعی، هرگز دور از دسترس نیست.

..................................

گزارش:حامد عاطفی فر