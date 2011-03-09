بایدن وارد روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جو بایدن" در این سفر با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر و همچنین رهبران گروه های مخالف دولت روسیه دیدار می کند.

از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهور آمریکا سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو خواهد بود.

"تونی بیکن" مشاور امنیت ملی بایدن در مورد سفر وی به روسیه گفت: این سفر به بایدن این امکان را می دهد تا برای "بازسازی" روابط آمریکا با روسیه گامهای جدی تری را بردارد.

با روی کار آمدن اوباما در آمریکا، کاخ سفید سیاست نزدیک شدن به روسیه را در پیش گرفت و در این راه وزیران امورخارجه دو کشور با فشار دادن همزمان یک دکمه که بر روی آن کلمه Reset ( تنظیم مجدد ) نوشته شده بود، روند حل اختلافات میان دو کشور را وارد فاز جدید کردند.