  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۶

بایدن وارد روسیه شد

بایدن وارد روسیه شد

دوسال پس از تصمیم مسکو و واشنگتن برای بهبود روابط، معاون رئیس جمهور آمریکا صبح امروز چهارشنبه به منظور انجام سفری دو روزه وارد روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جو بایدن" در این سفر با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر و همچنین رهبران گروه های مخالف دولت روسیه دیدار می کند.

از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهور آمریکا سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو خواهد بود.

"تونی بیکن" مشاور امنیت ملی بایدن در مورد سفر وی به روسیه گفت: این سفر به بایدن این امکان را می دهد تا برای "بازسازی" روابط آمریکا با روسیه گامهای جدی تری را بردارد.

با روی کار آمدن اوباما در آمریکا، کاخ سفید سیاست نزدیک شدن به روسیه را در پیش گرفت و در این راه وزیران امورخارجه دو کشور با فشار دادن همزمان یک دکمه که بر روی آن کلمه Reset ( تنظیم مجدد ) نوشته شده بود، روند حل اختلافات میان دو کشور را وارد فاز جدید کردند.

کد مطلب 1270401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها