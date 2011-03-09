سرنوشت تصمیمات دانشگاه آزاد پس از تغییر هیئت امنا/ نمی توانم اظهارنظر کنم

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: نظرات هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی جدی است و تشریفاتی نیست و فعالیت هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد در راستای ارتقای کیفیت دانشگاه و حل مشکلات دانشجویان است. هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در 31 استان دو بار در سال 89 تشکیل جلسه داده‌اند.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی درباره موضوعات کاری مورد بررسی در هیئت‌های امنای استانی این دانشگاه گفت: تغییر ساختار دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه واحدهای علوم و تحقیقات در استان‌ها، تصحیح هرم آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی و تأسیس و تقویت مرکز انرژی‌های نو و فناوری‌های نو در استان‌ها از مهمترین موضوعات مورد بحث در جلسات هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

به گزارش مهر، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی جلساتی که در سال 89 داشت اعضای هیئت‌های امناء استانی این دانشگاه در کلیه استان‌ها را تعیین و عضویت آنها را تصویب کرد. این اقدام هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی دانشگاه آزاد صورت گرفت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 605 این شورا مصوب کرده بود: "به منظور ارتقاء خلاقیت و مدیریت کیفی دانشگاه و مشارکت استادان در اداره امور، دانشگاه موظف است برنامه تشکیل هیئت امنای مستقل واحدهای بزرگ استانی خود را که تحت نظارت و هدایت هیئت مؤسس دانشگاه فعالیت می‌کنند، حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. رؤسای واحدهای مزبور پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند."