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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۷

وزیر خارجه جدید ژاپن انتخاب شد

وزیر خارجه جدید ژاپن انتخاب شد

در پی استعفای وزیر خارجه ژاپن، نخست وزیر"تاکیکی ماتسوموتو" را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی استعفای "سیجی مائه هارا" وزیر امور خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای، "یوکیو ادانو" سخنگوی دولت ژاپن گفت: نخست وزیر ژاپن "تاکیکی ماتسوموتو" قائم مقام مائه هارا را به عنوان وزیر خارجه جدید معرفی کرد.

وی افزود: "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن تاکیکی ماتسوموتو را به دلیل دانش و قابلیت های خود در زمینه روابط دیپلماتیک به عنوان وزیر خارجه جدید ژاپن معرفی کرده است که از نوادگان اولین نخست وزیر کشور است.

بر این اساس در پی افزایش فشار احزاب مخالف علیه وزیر امور خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای به مبلغ 250 هزار ین (سه هزار دلار) "سیجی مائه هارا" تصمیم به استعفا گرفت.
 

کد مطلب 1270403

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