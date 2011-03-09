آموزش دانش آموزان 20 مدرسه سنندج برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر افتقار شامگاه سه شنبه در نشست خبری در خصوص آمادگی دستگاه های دولتی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از بروز حوادث در چهارشنبه آخر سال، طرح آموزش سازمان آتش نشانی برای دانش آموزان در بیش از 20 مدرسه در سطح شهر سنندج آغاز شده است.

وی عنوان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در کنار اقدامات و برنامه های کاری خود در جهت ارائه خدمت به مردم در زمان بروز حوادث، نگاه ویژه ای نیز به ارائه آموزش های لازم به اقشار مختلف در خصوص جلوگیری از بروز حوادث دارد و به همین دلیل برنامه های آموزشی را در این راستا در دستور کار قرار داده است.

سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج گفت: توزیع سی دی و بروشور آموزشی در خصوص مقابله با حوادث احتمالی در چهارشنبه آخر سال در بین دانش آموزان مدارس استان، برگزاری کارگاه های آموزشی برای اقشار مختلف، تجهیز امکانات و آمادگی نیروها برای حضور به موقع در محل وقوع حوادث از دیگر اقدامات و برنامه های ما برای مقابله با حوادث احتمالی در چهارشنبه آخر سال به شمار می رود.

افتقار خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در حال حاضر چهار ایستگاه فعال در سطح شهر دارد و با بیش از 14 دستگاه خودرو اطفاء حریق آمادگی لازم را برای خدمت رسانی به مردم در چهارشنبه آخر سال دارد.

در ادامه این نشست همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان و مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان نیز حضور داشتند.