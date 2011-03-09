تیمهای صعود کننده به نیمه نهایی هندبال کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز این مسابقات که شامگاه سه شنبه در سالن ورزشی آمل برگزار شد، تیم سازمان عمران آمل، اکسین خوزستان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و آرین نمای سمنان به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کردند.

در دیدارهای برگزارشده مرحله یک چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشور، سازمان عمران آمل میزبان مسابقات در دیداری حساس با نتیجه 30 بر27 تیم هیئت هندبال فارس را شکست داد، تیم اکسین خوزستان37 بر 25 ازسد تربیت بدنی تبریز گذشت، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه 41 بر 25 برابر تیم دژبان تهران صاحب برتری شد و آرین نمای سمنان با نتیجه 25 بر 17 تیم هیئت هندبال قوچان را مغلوب کرد.

پیش از ظهرچهارشنبه در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ابتدا تیم های اکسین خوزستان با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و سپس تیم های سازمان عمران آمل با آرین نمای سمنان دیدار می کنند.

دیدارهای رده بندی و فینال عصر چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) آمل برگزارمی شود.

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشورباحضور25 تیم از روز جمعه هفته گذشته در دو سالن ورزشی شهرستان آمل آغاز شده و روز چهارشنبه با معرفی قهرمان مسابقات به کارخود پایان می دهد.