"مهر" از دیگر خبرگزاریها پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد صبح چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: خبرگزاری مهر یکی از خبرگزاریهای معتبر بین المللی و داخلی است که توانسته است از دیگر خبرگزاریها پیشی گیرد.

وی اظهار داشت: این خبرگزاری معتبر، دارای رتبه ممتاز بین دیگر خبرگزاریهای داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به عملکرد نمایندگی خبرگزاری مهر در گلستان، فعالیت این نمایندگی را در حوزه های مختلف اطلاع رسانی مطلوب و قابل تقدیردانست.



حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: بدون شک، فعالیتهای مطلوب نمایندگیهای استانی خبرگزاری مهر در ارتقا و توفیق این خبرگزاری در سطح ملی نیز تاثیرگذار بوده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به آیین چهارشنبه سوری بیان داشت: ترویج خرافات در چهارشنبه سوری و وجود چشم و هم چشمی ها در خرید اجناس شخصی و کالاهای منزل، اسراف به بهانه نوروز، ترک ارزشها از جمله نرفتن به مسجد و .. از جمله معایب به شمار می آید.

وی نوروز را یکی از کارها و آیینهای باستانی و فرهنگی دانست و گفت: این آئین دارای معایب و محاسنی است و باید به حسنات نوروز بیشتر توجه داشت.

وی اظهار داشت: رفتن به مسافرت، صله رحم، نظافت عمومی شهر و منزل، دیدار با بزرگان قوم و اقوام، رفتن به دامان طبیعت، زیارت اهل قبور شادی و نشاط از جمله حسنات است.