کامبیز صبری، مجسمهسازی که رتبه نخست مسابقه اسکای واردز (کارتهای عضویت هواپیمایی امارات) را نیز از آن خود کرده است، در مورد برپایی نمایشگاه انفرادی در فرانسه به خبرنگار مهر گفت: صاحبان یکی از نگارخانههای پاریس به نام "تائیس" اثری از من را در میان کارهای یک مجموعهدار دیده و خوششان آمده بود.
وی افزود: آنها نسبت به کارهای من کنجکاو شده، این مجموعهدار در مورد آثارم اطلاعاتی داده و نشانی پست الکترونیکی من را به آنها داده بود. آنها در نامه الکترونیکی که ارسال کردند، نسبت به آثارم ابراز علاقه کرده و خواستار برگزاری نمایشگاهی در پاریس شدند که تمام این مراحل چهار ماه به طول انجامید.
صبری در مورد آثاری که قرار است در این نمایشگاه به معرض دید عموم بگذارد، عنوان کرد: این نگارخانه، دارای دو طبقه است که شش مجسمه من از 19 اسفند به مدت دو ماه در یکی از طبقات آن به نمایش گذاشته میشود.
این مجسمهساز در ادامه به حضور خود در آرت دبی که یکی از نمایشگاههای معتبر منطقه در زمینه هنر است، اشاره کرد: آرت دبی یا نمایشگاه سالانه هنر در امارات متحده عربی، توانسته است به جایگاه خوبی دست پیدا کند. مسئولان این نمایشگاه از من برای نمایش آثارم در یک غرفه دعوت کردند.
وی اضافه کرد: البته از ایران سه نگارخانه "اثر"، "ماه" و "اعتماد" هم حضور دارند، اما چون من به دعوت خود مسئولان نمایشگاه میروم هزینهای بابت نمایش آثارم ندارم، در این صورت اجاره هر غرفه نزدیک به 45 میلیون تومان میشود.
صبری درباره چگونگی دعوت مسئولان آرت دبی از وی اظهار کرد: چون من در مسابقه اسکای واردز برنده شده بودم آنها با آثارم آشنایی داشتند و از همین طریق برای شرکت در نمایشگاه دعوت شدم. پنج مجسمه در این رویداد نمایش میدهم که از 25 تا 28 اسفند در "مدینه الجمیرا" دبی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه سال گذشه به بازدید این نمایشگاه رفته و آرزو کرده است، بتواند در آن حضور داشته باشد، افزود: سومین حضور من در آرت پاریس است. این نمایشگاه که به صورت سالانه در زمینه هنر برگزار میشود، از قدمت زیادی برخوردار است و در یکی از ساختمانهای معروف پاریس به نام "گرند پاله" واقع در خیابان شانزه لیزه برپا میشود.
صبری ادامه داد: حضور هنرمندان از طریق نگارخانهها امکانپذیر است و سه مجسمهام از طریق نگارخانه تائیس در این رویداد که از (31 مارچ تا 4 آوریل) برگزار میشود، نشان داده میشوند.
این مجسمهساز همچنین درباره آثار خود در این سه نمایشگاه گفت: من امسال نمایشگاهی با عنوان "مردم خوابند، وقتی میمیرند، بیدار میشوند" برگزار کردم. من انسانها را در وضعیتهای مختلف روی تشک تصویر کرده بودم. این تشکها استعارهای از دنیا بودند.
وی عنوان کرد: بعد از این نمایشگاه به این فکر افتادم تشکها را به عنوان بستر آثارم قرار دهم. در آثار جدیدم فرم تشکها تغییر کرده و برخی از آنها رنگهای آبی آسمانی گرفتهاند. روی برخی نیز آینههایی قرار دادهام. البته دو اثر دیگرم تلویزیونهایی هستند که انسانها را درحال شیرجه زدن به درون تلویزیون نشان میدهد. من میخواستم نگاه انتقادی به دنیای رسانه در این کارها داشته باشم.
کامبیز صبری متولد 1346 در کاشان، کارشناس مجسمه سازی و کارشناس ارشد گرافیک است. وی بیش از 30 نمایشگاه مجسمه سازی و هنر جدیدانفرادی، گروهی در داخل و خارج از کشور از سال 1379 تاکنون داشته است. آثار وی به عنوان برگزیده در نمایشگاه هنر مفهومی ایران، دوسالانه تویومورا ژاپن و چند مسابقه و پروژه مجسمه سازی انتخاب شده است.
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