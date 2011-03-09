19 میلیون دلار کالا از بازارچه مرزی باجگیران صادر شد

مسعود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: در چند سال اخیر بازارچه مرزی باجگیران، یکی از کانون های مهم صادرات غیر نفتی در خراسان رضوی، بوده است.

وی اظهارداشت: معادل 1.73درصد از صادرات غیر نفتی کشور، از محل بازارچه مرزی باجگیران، صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به رشد صادرات کالا از طریق مرزهای استان، تصریح کرد: این رشد، معادل یک میلیون و 489 هزار تن، بوده است

وی افزود: ارزش اعتباری این میزان کالا نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 53.7 درصدی در وزن و 35.5 درصد در ارزش دلاری رقمی بالغ بر یک میلیارد و 144 میلیون دلار است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: وزن و ارزش صادرات کالا ها در 10 ماهه سال گذشته به ترتیب 969 هزار تن و 844 میلیون دلار بوده است.

وی گفت: به این ترتیب آمار صادرات غیر نفتی خراسان رضوی از مرز یک میلیارد دلار گذشته است و تا پایان سال این رقم به مراتب بیستر خواهد شد.

وی به مقایسه انواع صادرات در 10 ماهه سال های 88 و 89 در این استان پرداخت و افزود: از کل این میزان در 10 ماه امسال رقم یک میلیون و 988 هزار دلار معادل 17 درصد از صادرات غیرنفتی کشور از محل تجارت چمدانی حاصل شده است.

بازارچه باجگیران با کشور ترکمنستان هم مرز است و دارای غرفه های متعدد است.

