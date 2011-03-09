مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص اظهارات اخیرعلی کفاشیان پیرامون دشوار بودن تحقق شرایط و خواسته های مجید جلالی برای پذیرش مسئولیت تیم فوتبال امید اظهار داشت: این درخواست ها شاید با پیچیدگی هایی همراه باشد ولی برای موفقیت تیم امید جزو ابزارهای و الزامات اساسی است که تحقق آن تنها نیاز به هماهنگی و تعامل بخش های مرتبط با تیم امید دارد.

جلالی با بیان اینکه هیچیک از این خواسته های وی برای تیم امید شخصی نیست و تنها منافع ملی درآنها مد نظر است، تصریح کرد : به هرحال باید بپذیریم تیمی که 8 دوره از صعود به المپیک بازمانده حتما اشکالات اساسی درتدارک، پشتیبانی و آماده سازی خود داشته و اگر می خواهیم تیم امید به سرنوشت دوره های گذشته دچار نشود باید بدنبال رفع موانع و مشکلات موجود باشیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان درخصوص اظهارات مهدی تاج که عنوان کرده" آقای جلالی می خواهند همه او را برای هدایت تیم امید بپذیرند و از او حمایت کنند"، گفت: من تصورنمی کنم این خواسته غیرمنطقی باشد چرا که همین اختلافات و عدم مقبولیت سرمربی تیم از سوی کمیته ملی المپیک در نهایت باعث جدایی غلامحسین پیروانی از تیم امید شد.

وی در مورد آخرین وضعیت خود برای هدایت تیم فوتبال امید اظهار داشت : بنده پس از آنکه درخواست های خود را مطرح کردم خبری از تصمیم فدراسیون ندارم ولی گویا قرار است این درخواست ها در کمیته فنی مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن در مورد سرمربی تیم امید تصمیم گیری شود.

جلالی تاکید کرد: بنده خواسته هایم را بصورت مکتوب ارائه کردم و فدراسیون باید ببیند این خواسته ها قابل اجراست یا نه و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

سرمربی فولاد خورستان در مورد موافقت مسئولان این باشگاه با جدایی وی تصریح کرد: بنده تا پایان فصل با تیم فولاد قرارداد دارم و مایلم تا آخر فصل در کنارفولاد بمانم اما به هرحال تابع تصمیمات باشگاه هستم و هر تصمیمی آنها در این زمینه اتخاذ کنند آن را می پذیرم .

وی در مورد شعارهایی که تماشاگران فولاد در دیدار با صنعت نفت آبادان در مورد مخالفت با جدایی وی از فولاد سردادند گفت: هواداران فولاد با جدایی من از این باشگاه موافق نیستند و دوست دارند تا همچنان در این تیم بمانم ولی زمان که بحث ملی مطرح است تصورمی کنم همه باید مثل یک سربازبه فوتبال ملی کمک کنند و امیدوارم حضورمن بتواند تاثیرمثبتی در موفقیت تیم امید برای صعود به المپیک داشته باشد.