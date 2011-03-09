فارغ التحصیلان کشاورزی برای تولید گیاهان دارویی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عادل صفایی شامگاه سه شنبه در کارگاه فنی تخصصی گیاهان دارویی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان آمل افزود: فارغ التحصیلان رشته های باغبانی و زراعت با ارئه طرح های توجیهی از نظر فنی و اقتصادی به سازمان جهاد کشاورزی مازندران از حمایت تسهیلاتی برای تولید و پرورش گیاهان دارویی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: برخی از طرحهای توجیهی فارغ التحصیلان کشاورزی درصورتی که به تائید کمیسیون تولیدات گیاهی برسد با اعطای اراضی واگذاری برای پرورش و تولید گیاهان دارویی برخوردار خواهند شد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مازندران با داشتن اراضی مستعد و نیروهای جوان بستر مناسبی برای تولید و پرورش گیاهان دارویی است، تصریح کرد: هم اکنون برخی گونه های خاص نظیر باریجه و آویشن که در ارتفاعات مازندران قابل رشد است، جنبه صادراتی دارد و ارز آوری خوبی برای بهره بردارن استان دارد.

صفایی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی می تواند با حضور فارغ التحصیلان بخش کشاورزی از صنعت، گیاهان دارویی را در استان گسترش دهد.

وی یادآورشد: مازندران با 840 هکتارسطح زیر کشت گیاهان دارویی، سالانه حدود هزارو 600 تن انواع گیاهان دارویی تولید و به بازارهای مصرف عرضه می کند.

مدیر گروه زراعت و باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دراین کارگاه آموزشی علمی شدن تولید و پرورش محصولات کشاورزی با حضور فارغ التحصیلان بخشهای مختلف کشاورزی را باعث افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها در مزارع دانست.

یوسف نیک نژاد گفت: بزودی یک مزرعه بزرگ علمی در زمینه تولید گیاهان دارویی برای آموزش دانشجویان رشته زراعت و باغبانی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ایجاد خواهد شد.

کارگاه فنی تخصصی گیاهان دارویی با همکاری مدیریت جهادکشاورزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی و با حضور کارشناسان و محققان این رشته برگزار شد.