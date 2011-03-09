میدان "التغییر" نماد اعتراضات/ کشته و زخمی شدن 102 معترض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شهروندان یمنی شب گذشته در ادامه اعتراضات خود علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور در میدان "التغییر" صنعاء تظاهرات کردند.

130 تن از شخصیت های دانشگاهی نیز به صفوف معترضین در صنعاء پیوستند. حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح را خواستار شدند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی یمن به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کرده و معترضین را هدف تیراندازی قرار دادند.

علاوه بر نیروهای امنیتی، عوامل علی عبدالله صالح و پلیس ضد شورش نیز در سرکوب معترضین شرکت داشت که این امر منجر به کشته شدن دستکم 4 نفر در صنعاء شد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که در این تظاهرات دستکم یک نفر کشته و 98 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با اعتراضات در صنعاء تظاهرات در "تعز"، "عدن"، "المکلا" و "لحج" دیگر شهرهای یمن برپا شده بود.

حاضران در این تظاهرات همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه اساتید دانشگاهی را خواستار شدند. اعتراضات گسترده مردم یمن پس از آن صورت می گیرد که علی عبدالله صالح اخیرا در واکنش به خواسته مخالفان برای کناره گیری وی از قدرت اعلام کرد که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 از سمت خود استعفا نخواهد کرد.