غلامحسین شافعی، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: درسال های اخیر مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش قابل توجهی یافته است.

وی حجم مبادلات تجـاری میان خراسان و افغانستان، به دو برابر افزایش یافته است، ادامه داد: مبادلات تجـاری میان خراسان و افغانستان، از550 میلیون دلار به یک میلیارد دلار، افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 43 درصد سهم اقتصادی افغانستان در زمینه خدمـات است، فعالان اقتصادی به این مهم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، درباره مشکلات دریافت ویزا برای بازرگانان افغان اظهارداشت: سفارت ایران باید بستری را فراهم کند تا مشکل دریافت روادید بازرگانان افغانی مرتفع شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین استان‌‌ های معین در رابطه با کشور های همسایه، گفت: افغانستان بیشترین مرز مشترک را با خراسان و سیستان دارد، اما گاهی برخی استان‌ های غربی در سفرهای یارانه‌ای که توسط سازمان تجارت فراهم می‌شود، به افغانستان سفر می‌کنند و در مقابل برای اتاق مشهد سفر به اوگاندا را مد نظر قرار می‌دهند.

وی تصریح ‌کرد: با تدوین تقویم سفر های خارجی اولویت این سفر ها مشخص می‌شود.

افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور مهم به لحاظ اقتصادی و تجاری تلقی می‌شود.

