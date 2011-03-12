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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای اولین طرح الکترونیکی آشنایی پزشکان با هپاتیت در خاورمیانه

اجرای اولین طرح الکترونیکی آشنایی پزشکان با هپاتیت در خاورمیانه

مجری طرح پژوهش الکترونیکی آشنایی جامعه پزشکی کشور با هپاتیت از اجرای این طرح برای اولین بار در کشور و خاورمیانه خبر داد.

دکتر بابک یکتاپرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با موضوعیت آگاهی جامعه پزشکی در زمینه هپاتیتهای ویروسی اجرا می شود.

یکتاپرست در توضیح انتخاب پزشکان کشور به عنوان جامعه هدف این طرح، گفت: جامعه پرستاری و پزشکی در تماس مستقیم با بیماریهایی قرار دارند که بعضا می تواند سلامت آنها را تهدید کند.

مجری این طرح پژوهشی، گروههای جراحی را بیشتر سایر کادر پزشکی و پرستاری در معرض تهدید این بیماریها دانست و افزود: ارزیابی سطح اطلاعات و آگاهی پزشکان از هپاتیت ها، می تواند ما را در پیشگیری از عوارض انتقال این بیماریها کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح پژوهشی سطح اطلاعات و آگاهی 280 هزار نفر از جامعه پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: اجرای این طرح از چندی قبل در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) آغاز شده است.

به گفته یکتاپرست، اجرای این طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سازمان انتقال خون ایران و بسیج جامعه پزشکی کشور انجام می‌شود. 

کد مطلب 1270419

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