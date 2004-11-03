سخنگوي دولت عراق اظهارات منفي رييس جمهور اين كشور نسبت به تهران را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل روزنامه السياسه كويت، اين سخنگوي دولت عراق گفت : ما ضمن تكذيب اين امرتاكيد مي كنيم كه جمهوري اسلامي ايران همسايه ودوست عراق است وبا همكاري يكديگر درراستاي اعتماد سازي وتقويت مناسبات در چهارچوب خدمت به منافع دو كشور همسايه قدم بر مي داريم .

روزنامه القبس چاپ كويت بدون اشاره به نقل قول مستقيم از رئيس جمهورعراق ادعا كرده بود : الياور رييس جمهور عراق انتقاد شديدي از ايران كرد و آن را متهم كرد كه درجنوب نقش منفي ايفا مي كند و ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم كرد .