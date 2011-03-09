گزارش مشروح مهر از افتتاحیه مجمع ناشران انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مجمع ناشران انقلاب اسلامی عصر دوشنبه 16 اسفند با حضورحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

حداد عادل در این برنامه گفت: لازم است در ابتدای سخنانم درباره جایزه کتاب سال صحبتی بکنم. 50 سکه‌ای که به عنوان جایزه دریافت کردم، برای خود برنداشتم چون برای من نبود. دانشنامه جهان اسلام که 3 جلد از 14 جلد آن به زبان عربی در بیروت منتشر شده است، جایزه کتاب سال جهانی را به خود اختصاص داده بود. گفتم چه کنیم تا سودی برای کارکنان بنیاد حاصل شود؟

وی افزود: بنابراین تصمیم گرفتیم برای کارکنان بنیاد یک صندوق قرض‌الحسنه تشکیل بدهیم. 10 سکه نیز از پیش گرفته بودم که با این 50 سکه در مجموع در اختیار نهاد قرار گرفت. جایزه را من دریافت کردم اما به من تعلق نداشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: من به عنوان یک کتابخوان حرفه‌ای حدود 50 سال است که به کتابفروشی می‌روم و کتاب مطالعه می‌کنم. زنده‌ام به کتاب خواندن. ماشین من کتابخانه سیار است. از وقتی که از سال 42 وارد دانشگاه تهران شدم، مرتب به کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه می‌رفتم و آنجا مرتب از خود می‌پرسیدم جای کتاب‌های مذهبی کجاست؟ غیر یک مرحوم عظیمی نام که گاهی کتاب‌های مذهبی می‌آورد، باقی کتابفروشی‌های راسته انقلاب کتابی نمی‌فروختند که بویی از تعهد بدهد.

از مشروطه به بعد قشر مذهبی راه خود را از تجدد جدا کرد

حداد عادل گفت: محیط و فضای تحصیلکرده‌های آن روزها در اختیار دیگران بود. ریشه این داستان به مشروطیت باز می‌گردد که باعث شد جماعت مذهبی کشور، راه خود را از تجدد جدا کرده و فرزندان خود را به مقطع بالاتر از ابتدایی به مدرسه نمی‌فرستادند. دانشگاه هم که تاسیس شد، تبدیل به میدان جذب غیر مذهبی‌ها شد. این واقعیت بر همه عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی از جمله انتشاراتی‌ها تاثیر گذاشت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: اسفندماه 57 با فشار و اصرار شهید مطهری به سمت معاونت تبلیغاتی وزیر ارشاد منصوب شدم. این انقلاب از 22 بهمن 57 تا تابستان 58 یک روزنامه نداشت. نه کیهان، نه اطلاعات و نه هیچ روزنامه دیگر متعلق به جریان انقلاب نبودند. انقلابی‌ها تا پیش از پیروزی انقلاب هیچ‌گونه فعالیت فرهنگی نداشتند ولی در این 32 سال در این زمینه پیشرفت‌های زیادی کردیم .با این حال مشکلات زیادی داریم که اگر در آن‌ها دقت نکنیم، غفلت حاصل می‌شود. باید مشکلات را بشناسیم تا راهمان را با بصیرت طی کنیم.

کتاب یکی از سلاح‌های میدان جنگ نرم است

وی گفت: در حال حاضر گرفتار جنگ نرم هستیم و کتاب یکی از سلاح‌های میدان این جنگ است. ضربه دشمن را باید به تناسب سلاحش پاسخ داد. اگر طرف مقابل با کتاب به جنگ آمده باید با کتاب به جنگش برویم؛ البته با کتابی که به روز باشد. توجه داشته باشیم که کتاب فقط با مولف کتاب نمی‌شود. ناشر هم باید به اندازه مولف صلاحیت داشته باشد. بسا فکر و قلم خوب که مولف داشته ولی ضعف ناشر باعث سقوط اثر شده است و بسا ناشری که با قدرت خود از یک متن ضعیف، کتابی تاثیرگذار منتشر کرده است.

کتاب‌های فاخر تولید کنید

حداد عادل خطاب به ناشران عضو مجمع ناشران انقلاب گفت: از شما ناشران خواهش می‌کنم حال که می‌خواهید حول محور انقلاب اسلامی فعالیت کنید، به بعضی مسائل توجه بیشتری داشته باشید. یکی از این مسائل زبان و قلم است. توجه کنید کتاب‌هایی که چاپ می‌کنید از نظر زبان فارسی، فاخر باشد و زیبا تولید شود. یکی از علاج‌های این موضوع اهتمام به امر ویراستاری است. از ویرایش غافل نباشید چون نویسنده هرچقدر متبحر باشد باز هم کتابش از ویرایش بی‌نیاز نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: نکته دیگر جنبه‌های هنری کتاب است. سلیقه مخاطب را بشناسید و آن را رعایت کنید. کتاب‌هایی دینی بعضاً منتشر می‌شوند که طراحی جلد ضعیفی دارند. سلیقه افراد تحصیل‌کرده سلیقه خاصی است و کتابی که به نام انقلاب منتشر می‌شود باید از حیث تصویرسازی، حروفچینی، آراستگی و ... در درجه اول باشد و شخصیت خواننده خود را دست کم نگیرد.

وی گفت: نکته دیگر مساله توزیع است که در کشور ما تبدیل به یک طلسم شده است. انتشار کتاب مانند یک مسابقه فوتبال است. وقتی همه تیم با هماهنگی و مشارکت توپ را به نفر آخر برسانند تا آن را به گل تبدیل کند و او توپ را خارج از چارچوب دروازه بزند همه زحمات به هدر می‌رود. عدم توزیع مناسب کتاب هم مانند همین ضربه اشتباه آخری است.

با هم اختلاف نکنید/ وحدت وقتی معنا دارد که تنوع در کار باشد

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: شما ناشران با تجمع خود سعی کنید مسائل و مشکلات نشر کتاب چون توزیع را حل کنید. کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این زمینه از هیچ یاری و کمکی دریغ نخواهد کرد. خواهش دیگرم این که وقتی با هم متحد شدید، در امور مختلف با هم اختلاف نکنید. قبول کنیم که سلیقه‌ها مختلف است. بدانید که دیگران هم به انقلاب معتقد هستند ولی ممکن است نظرشان در برخی موارد با شما متفاوت باشد. وحدت وقتی معنا می‌یابد که تنوع در کار باشد و یک چتر بالای سر نظرهای متنوع، این آرا را در کنار هم جمع کند.

محمد حمزه‌زاده نیزدر این برنامه گفت: افتتاح و راه‌اندازی مجمع ناشران انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در فعالیت‌های نشر است. راه‌اندازی چنین تشکیلاتی از آروزهای چهره‌های بزرگ نظام بوده است. در 10 سال اخیر حدود 6 اقدام برای ایجاد چنین تشکلی میان جبهه فرهنگی ناشران انقلاب انجام شد و هر فردی که مسئولیت یک انتشارات را بر عهده داشت سعی می‌کرد ناشران را گرد هم جمع کند و چنین تشکلی ایجاد کند.

وی گفت: آن تشکل‌ها به ثمر وضعیت فعلی نرسیدند اما مجمع ناشران انقلاب اسلامی محصول همان تلاش‌هاست. به نظرم دلیل این امر که هر فعال عرصه نشر بعد از مدتی به فکر کار و فعالی جمعی می‌افتد، شرایط فعالیت‌های نشر است. تجمع و مشارکت اقتضای این کار است و به شکل جزیره‌ای و متفرق نمی‌توان چنین فعالیت‌هایی را به نتیجه رساند و انتظار پیروزی داشت.

مجمع ناشران دیر راه‌اندازی شد

مدیرعامل انتشارات سوره مهر افزود: کار جمعی در این زمینه یک تاکتیک نیست بلکه یک زیرساخت است و بدون آن نمی‌توان پیشرفتی داشت. این حرکت قبل از این که درخواست چند ناشر خوب و متعهد باشد، خواسته مردمی است که می‌خواهند از لحاظ کمی و کیفی در عرصه فرهنگ رشد کنند. راه‌اندازی چنین مجمعی را دیر آغاز کردیم ولی می‌توان امیدوار بود زمان و فرصتی که از دست دادیم، حاصلش پختگی بوده است. امروز کار گروهی کردن یک گفتمان رایج است.

حمزه‌زاده ادامه داد: غایت کار هر انتشاراتی مطالعه است و اگر مطالعه نباشد، این چرخه کامل نخواهد شد. جغرافیای فعالیت ما منحصر به ایران نخواهد بود و دیگر کشورها را شامل خواهد شد. مجمع ناشران دو وظیفه مهم بر دوش دارد اول این که دلایل مطالعه و خرید کتاب را ایجاد کند. دوم، بهانه‌های نخریدن کتاب را از بین ببرد.

موانعی بر سر راهمان وجود دارد

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: در مجموع وضعیت مطالعه در کشور مطلوب نیست. موانعی بر سر راه فعالیت‌های ما وجود دارد. گاهی انتشار کتاب‌های درسی سد راه می‌شود. مثلا گفته می‌شود شبکه مناسبی برای توزیع کتاب در کشور وجود ندارد در حالی که کتاب‌های درسی به همه نقاط کشور از جمله دورترین نقاط ارسال ‌می‌شوند.

وی افزود: محدودی فعالیت مجمع ناشران بسیار گسترده است و همه ناشران می‌توانند عضو مجمع شوند. با توجه به آمار متوجه می‌شویم که 80 درصد مطالعات در زمینه تاریخ و ادبیات است. در حوزه تاریخ دو واقعه بزرگ در کشور وجود دارد. اول انقلاب اسلامی و دوم دفاع مقدس که این دو واقعه می‌توانند دستاویز خوبی برای تولید آثار تاریخی و ادبی باشند البته به شرطی که برخی اندیشه‌ها را کنار بگذاریم و بی‌غرض در این زمینه فعالیت کنیم.

حمزه‌زاده گفت: به تعبیر رهبر انقلاب در حال حاضر مقطع تاریخی اوج شعر در کشور است. کتاب‌های شعر در محدوده فعالیت ما گاهی پرتیراژ هستند و در سال 10 الی 15 نوبت تجدید چاپ می‌شوند. این نیز از نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشیم. قصد داریم خوراک 80 درصد مطالعات کشور را تامین کنیم. این وظیفه‌ای است که از مجمع ناشران متوقع است و باید محقق شود.

تولید کتاب به نام انقلاب و به کام دیگران بوده است

حجت‌الاسلام رحیمیان نیز در این برنامه گفت: هرچه داریم در سایه لطف خدا، مجاهدت‌های امام و برکت خون شهدا و ولایت است. هدف از شکل‌گیری این مجمع خدمت به فرهنگ اسلام است و همانطور که از نام آن بر می‌آید تشکلی از ناشران انقلاب اسلامی است. متاسفانه فعالیت‌های عرضه کتاب تا به حال نام انقلاب، ولی به کام دیگران بوده است.

وی گفت: امروز بهترین ظرفیت در تاریخ محقق شده است تا یکی از وظایفمان را انجام دهیم. مساله نشر محصولات فرهنگی فقط مختص کتاب نیست. اذعان داریم که اگر عرضه خوب نباشد، تاثیر منفی بر تولید اثر خواهد گذاشت. مولف تلاش می‌کند و محصول یک عمر اندیشه و تجربه را در قالب کتاب می‌ریزد. اگر توزیع خوب نباشد، طبعاً انگیزه نویسنده و هنرمند نیز از بین می‌رود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تولیدمان در عرصه کتاب بسیار کم بوده است. مقدار کمی هم که تولید شده اند کیفیت خوبی نداشته‌اند. بهبود توزیع یک ضرورت است که راه‌اندازی مجمع ناشران کمکی برای این بهبود خواهد بود. انقلاب اسلامی طرفیت‌های خوبی برای فعالیت‌های این چنینی فراهم کرده‌است، پس چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم؟

رحیمیان با انتقاد از تولید فیلم‌های سینمایی در کشور گفت: متاسفانه تا چند سال پیش، در نماز جمعه تهران، بعد از پایان نماز به سرعت بساط فروش فیلم‌های فاسد که بسیاری‌شان هم تولید داخل بود، پهن می‌شد که اساس خانواده را منهدم می‌کرد. من در قطاری که به سمت مشهد در حرکت بود شاهد پخش بدترین فیلم‌های ضداخلاقی بودم، به طوری که انسان در مقابل خانواده‌اش شرمنده می‌شد. یا پیرمرد مخلصی را دیدم که از مشهد برای نوه‌های خود عروسک سوغاتی خریده بود و از آن عروسک صدای یک خواننده زن فاسد قبل از انقلاب پخش می‌شد.

بیشتر بار گناه این مصیبت بر دوش ماست

وی افزود: این مسائل مصیبت است که شاید بیشترین گناهش بر دوش ما باشد که مسئول بوده‌ایم. این موضوع هم فاجعه است که مراکزی که باید بر تولیدات فرهنگی نظارت کنند، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. آنچه از جهت تغذیه معرفتی مطلوب و ضرورت جامعه است، رسالت سنگینی است که بر دوش ماست.

در این مراسم نماد مجمع ناشران انقلاب اسلامی با حضور محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی و محمدرضا سرشار رونمایی شد.