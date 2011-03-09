به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار از گروه‌های دوگانه آغاز می‌شود که در مهترین دیدار هفته کاوه در ورزشگاه خانگی برابر مقاومت سپاسی شیراز به میدان می‌رود.

کاوه که هفته گذشته در رشت مغلوب داماش گیلان شده بود، در صورت پیروزی برابر مقاومت می‌توانند مجددا شانس‌هایش خود را برای صعود به لیگ برتر بدست آورد، گرچه مقاومت با برتری مقابل کاوه راهش را برای بازگشت دوباره به لیگ برتر هموارتر می‌کند.

داماش هم که در اراک میهمان همیاری است، امیدوار است کاوه از مقاومت امتیاز بگیرد تا با پیروزی برابر همیاری باردیگر به صدرجدول گروه "الف" باز گردد. برنامه دیدارهای هفته بیستم گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه 19/12/89

گروه الف:

* پیام مشهد - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

جمعه 20/12/89

* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

* ماشین سازی تبریز - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز

* مس رفسنجان - شهرداری یاسوج، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

* اتکا گلستان - فولاد نطنز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* همیاری اراک - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* کاوه تهران - مقاومت سپاسی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهر قدس تهران

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- مقاومت سپاسی شیراز 34 امتیاز

2- داماش گیلان 32 امتیاز

3- شهرداری یاسوج 28 امتیاز

4- شهرداری بندرعباس26 امتیاز(تفاضل گل 2+)

5- کاوه تهران 26 امتیاز(تفاضل گل 1-)

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12 همیاری اراک 21 امتیاز(تفاضل گل 7-)

13- پیام مشهد 20 امتیاز

14- اتکا گلستان 18 امتیاز

در گروه "ب" آلومینیوم هرمزگان در شیراز میهمان پیام مقاومت فارس است و مس سرچشمه در درود به دیدار داماش این شهر می‌رود که سایر مدعیان این گروه امیدوارند آلومینیوم و مس در خارج از خانه امتیاز از دست بدهند. دیدارهای ابومسلم مشهد با استقلال اهواز و نساجی مازندران برابر برق شیراز هم جذابیت‌های زیادی خواهد داشت.

برنامه دیدارهای هفته بیستم گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه 19/12/89

گروه ب:

* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی –تبریز

جمعه 20/12/89

* سپیدرود رشت - فولاد یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* پیام فارس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* ابومسلم مشهد - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* داماش دورود - مس سرچشمه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 37 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 34 امتیاز

3- گسترش فولاد تبریز 30 امتیاز

4- نساجی مازندران 29 امتیاز(تفاضل گل 11+)

5- ابومسلم مشهد 29 امتیاز(تفاضل گل 3+)

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12- برق شیراز 19 امتیاز(تفاضل گل 6-)

13- استقلال اهواز 19 امتیاز(تفاضل گل 7-)

14- سپیدرودرشت 13 امتیاز