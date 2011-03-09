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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

خواجی:

دلیل اصلی بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی نبود وحدت مدیریت است

دلیل اصلی بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی نبود وحدت مدیریت است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر مشهد از نبود وحدت مدیریت، در برخورد با مشکلات اجتماعی موجود در شهر انتقاد کرد.

غلامرضا خواجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه یکی از مهم ترین دلایل حضور کودکان خیابانی در شهر ناهماهنگی دستگاه های مختلف دولتی است، گفت: در دو سال اخیر به دلیل وجود ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف و نبود انسجام با رشد بی رویه حضور این کودکان در مشهد، رو برو شدیم.

وی با اعلام اینکه کاهش کودکان خیابانی نیازمند برنامه ریزی دقیق است، افزود: برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و بخش های مردمی و غیر دولتی باعث ساماندهی و کاهش تعداد کودکان خیابانی در دومین کلان شهر کشور می شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد، راهکار اصلی و مهم برای ایجاد فضای امن ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست را استفاده از نیروی جوانی آنها در جهت انجام فعالیت های شایسته در جامعه دانست و تصریح کرد: استفاده از پتانسیل این کودکان و ایجاد اشتغال، آنان را از گرایش به کارهای خلاف باز می دارد.

خواجی با تاکید بر اینکه حضور این کودکان چهره شهر را به هم می ریزد، خاطرنشان کرد: کودکان خیابانی و بی سرپرست با ورود به جامعه باعث ایجاد نمای نامناسب فرهنگی و اجتماعی در دومین کلان شهر مذهبی جهان می شود.

وی استفاده از ابزار هنر را برای کاهش آسیب های اجتماعی مهم برشمرد و ادامه داد: هنر باعث افزایش سطح آگاهی مردم جامعه از معضلات و مشکلات جامعه شده و از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.
 

کد مطلب 1270424

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