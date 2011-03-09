سرمایه گذاری 15 میلیارد ریالی توسعه بزرگترین بوستان جنگلی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، مسعود نصوری صبح چهارشنبه در بازدید از این بوستان جنگلی افزود: تجهیز و توسعه این بوستان 700 هکتاری که در حاشیه مناطق کوهستانی و مشرف به جلگه لیراوی چشم اندازهای طبیعی فراوانی دارد نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتر دولت و بخش خصوصی است .

وی همچنین در بررسی روند اجرای طرح های ساحل سازی وعمران شهری دیلم نیز گفت: در دولت نهم و دهم برای ساخت بوستان در ساحل این شهر و توسعه و تجهیز پلاژ بیش از 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار امیدواری کرد با اختصاص اعتبار موردنیاز خیابان سه کیلومتری بسیج در خروجی دیلم به گناوه هرچه سریع تر به بهره برداری برسد .