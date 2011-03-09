داور آرسنال را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب با نتیجه 3 بر یک در زمین بارسلونا تن به شکست داد تا در مجموع با شکست 4 بر 3 از صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بازبماند.

آرسنال از دقیقه 56 این دیدار به دلیل اخراج رابین فن پرسی ، 10 نفره به بازی ادامه داد. "ماسیمو بوساکا" در حالی که مهاجم هلندی آرسنال یک کارت زرد داشت، به دلیل اینکه پس از دمیده شدن سوت به توپ ضربه زد، کارت زرد دوم را به او نشان داد و از زمین اخراجش کرد.

آرسن ونگر در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: شما چطور می توانید یک بازی فوتبال مثل این را بکشید؟ با این شکست دو دسته از مردم ناراحتند. دسته اول آنهایی هستند که آرسنال را دوست دارند و دسته دوم کسانی که فوتبال را دوست دارند. خیلی سخت است که متوجه شد بوساکا چرا چنین تصمیماتی را گرفت.

وی افزود: هرکه در این سطح از فوتبال قرار دارد نمی تواند برای تصمیمات داور ، منطقی پیدا کند. غیرممکن است. این نوع داوری، فوتبال رویایی و جالب را ویران می کند. اخراج برای چه؟ اگر برای یک تکل خطرناک بود ، منصفانه بود.

ونگر گفت: من با مقامات یوفا هم که صحبت می کردم، آنها هم از این تصمیم شوکه شده بودند. اگر شما بیطرفانه به بازی نگاه کنید هرگز نمی توانید توجیهی برای تصمیمات داوری پیدا کنید.

سرمربی آرسنال در پایان گفت: ما به یک بارسلونای خیلی خوب باختیم. من به آنها تبریک می گویم و برایشان در آینده آرزوی موفقیت می کنم. البته خیلی افسوس می خوریم چرا که دوست نداریم در یک بازی مثل این شکست بخوریم.