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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۷

درگفتگو با مهر عنوان شد:

واریز عیدی بازنشستگان/ پرداخت هدیه 50 هزار تومانی طی هفته آینده

واریز عیدی بازنشستگان/ پرداخت هدیه 50 هزار تومانی طی هفته آینده

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: عیدی بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی روز گذشته به حساب آنها واریز شده است.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، عیدی بازنشستگان واریز شده اما در برخی از شعب، سیستمهای بانکی دارای اشکال هستند به همین دلیل تعدادی از بازنشستگان برای دریافت عیدی خود با مشکل روبرو شدند.

به گفته وی، پرداخت 318 هزار تومان عیدی بازنشستگان براساس حروف الفبا نیست و به حساب تمامی بازنشستکان واریز شده است و به طور همزمان تمامی این افراد می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
 
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در مورد پرداخت هدیه 50 هزار تومانی به بازنشستگان نیز تاکید کرد: ابتدا قرار بود این هدیه همراه با حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت شود اما این امر اتفاق نیفتد و در حال حاضر فقط عیدی آنها پرداخت شده است.
 
خبازها گفت: به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی به دلیل مشکل نقدینگی، پرداخت هدیه 50 هزار تومانی به بازنشستگان با تاخیر روبرو شده است اما تا هفته آینده به حساب آنان واریز می شود.
 
 
کد مطلب 1270428

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