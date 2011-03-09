توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ دینی محور؛ فعالیتهای شهرداری در سال 90

محمد باقر قالیباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نخستین بار در مجموعه پادگان قلعه مرغی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهرداری تهران افزود: این حضور با برکت در این منطقه از شهر نشانگر اهتمام ویژه ایشان به بهسازی زیست شهری در مناطق محروم است و این توجه باید سرمشق همه مسئولان اجرایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر احصاء دقیق محورهای راهبردی سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در حوزه مدیریت شهری پایتخت گفت: توجه ویژه به افزایش فضای سبز به ویژه در مناطق محروم و پرتراکم، اهمیت ویژه به هوای پاک و شهرسازی مطلوب در جهت تامین زندگی شیرین اجتماعی، حراست از عدم گسترش جغرافیایی پایتخت و توجه ویژه به تقویت روند اصلاح گلوگاه های فساد مالی در مدیریت شهری و قطع منافذ سوء استفاده سودجویان از جمله مواردی است که شهرداری با برنامه ریزی روی آن تمرکز خواهد کرد.

شهردار تهران با اشاره به هدفگذاری افتتاح فاز اول بوستان 220 هکتاری ولایت در محل پادگان قلعه مرغی در سوم خرداد سال آینده، این موضوع را نشانگر تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب در پاسداشت ارزشهای فرهنگی و روحیه تلاش جهادی دانست.