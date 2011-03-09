پارلمان اروپا و هزینه های بی مورد/ 600 هزار پوند برای اسکنرهای بدون استفاده

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف می نویسد : پارلمان اروپا در بودجه سال 2005 خود 600 هزار پوند را برای خرید شش دستگاه اسکنر بدن نما اختصاص داد اما پس از خرید این دستگاه ها و مستقر کردن آنها در ساختمان پارلمان هیچ یک از اعضای پارلمان حاضر نشد از مقابل آنها عبور کند.

دلیل این نمایندگان آن بود که استفاده از اسکنربدن نما نقض آزادیهای شخصی است.

بر همین اساس، پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا از استفاده این دستگاه سرباز زدند، پارلمان تصمیم به فروش آنها گرفت اما تا کنون موفق نشده این شش دستگاه را به فروش برساند. این دستگاه ها هم اکنون قدیمی محسوب شده و تمامی آنها باید از رده خارج شوند.

این موضوع فقط یکی از نمونه های هدر دادن بودجه های پارلمان و اتحادیه اروپا محسوب می شود.

یک نمونه بارز دیگر آن است که "کاترین اشتون" رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نظر دارد برای افزایش وجهه این اتحادیه و البته بخش سیاست خارجی آن در جهان با صرف هزینه های سنگین یک فیلم تبلیغاتی در این باره بسازد.

بر اساس این گزارش، اشتون در نظر دارد برای این کار مبلغ هشت میلون و 500 هزار پوند هزینه کند. هزینه کردن این مبلغ در شرایطی که دیپلماسی اروپا در تلاش است تا حوادث در جهان عرب را دنبال کند، اولویتهای وزرای خارجه اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است.

قرارداد چندین میلیونی برای ساخت فیلم ویدیویی تبلیغاتی برای نشان دادن اهمیت نقش اتحادیه اروپا در ایجاد صلح و مدیریت بحران به مناقصه گذاشته شده است، تعیین مبلغی برای "فعالیتهای شبکه ‌ای مهم" از جمله دیدار اشخاص مهم، ضیافت‌های نهار و یا شام جنجال برانگیز شده چرا که اشتون هم اکنون دو سخنگو، مشاور رسانه ‌ای تمام وقت و مدیر ارتباطات استراتژیک، سمتی با درآمد حدود ‌٢٠٠ هزار پوند در اختیار دارد.

طبق توافق سرویس داخلی در اتحادیه اروپا، نماینده ارشد امور خارجی می‌تواند ‌٩٠٩ کارمند در بخش اجرایی ارتباطات داشته باشد که اشتون از ‌١٠٠٠ کارمند توانمند ارتباطات بهره می‌ گیرد.