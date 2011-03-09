به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای راهبردی مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: در سال جاری فعالیتهای فرهنگی تبلیغی در استان قم رشد چشمگیری داشته است ولی با توجه به نیاز شدیدی که در برخی مناطق شهری و روستایی قم به فعالیتهای فرهنگی احساس می شود این فعالیتها باید گسترش یابد.



وی با اشاره به تمرکز بیشتر جمعیت استان قم در شهر مقدس قم، از ایجاد دو پایگاه فرهنگی جدید در این شهر خبر داد و تاکید کرد: یکی از این پایگاهها در منطقه نوبهار و آذر و دیگری در خیابان امام خمینی(ره) ایجاد خواهد شد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم فعالیتهای مجتمع فرهنگی نور در منطقه نیروگاه را رو به رشد ارزیابی کرد و یادآور شد: هر چند که در سال جاری فعالیتهای خوبی از سوی مجتمع فرهنگی نور ارائه شده است اما با برنامه ریزی های انجام شده، روند خدمات رسانی این مجتمع در سال آینده سرعت چشمگیری خواهد گرفت و امیدورایم تحول عظیمی در منطقه نیروگاه ایجاد شود.



حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: با ایجاد دو پایگاه جدید در مناطق اعلام شده، بخش قابل توجهی از اعتبارات اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی استان در بین این دو پایگاه و مجتمع فرهنگی نور توزیع می شود.



وی در عین حال بر لزوم گسترش فعالیتهای فرهنگی در بخشهای استان تاکید کرد و یادآور شد: بیشتر فعالیتهای ادارات تابعه در زمینه های امور مساجد، ساماندهی هیئات مذهبی، استقرار روحانیون و احداث خانه عالم و برگزاری گفتمانهای دینی انجام می شود و امیدواریم این فعالیتها در سال آینده توسعه یابد.

