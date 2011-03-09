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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

1000 کلاس درس در نقاط محروم کشور ساخته می شود

1000 کلاس درس در نقاط محروم کشور ساخته می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بنیاد برکت گفت: تا پایان سال 90 حدود هزار کلاس درس در مناطق محروم کشور احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا شریف نیا صبح چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه ای در شمال غرب استان افزود: وظیفه اصلی بنیاد برکت اقتصادی است و به دستور مقام معظم رهبری وارد کارهای اجرایی شده است.
 
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 600 کلاس درس آن آماده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته ومابقی آن انشاء الله تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید و به امید روزی که در کشور هیچ مدرسه تخریبی و غیر مقاوم نداشته باشیم.
 
قربانعلی شیرزاد مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان نیز از زحمات دست اندرکاران ساخت این پروژه و از نیت خیر خواهانه موسسه بنیاد برکت در ساخت مدارس مناطق محروم کشور قدردانی کرد.
 
وی افزود: زمین این پروژه در اردیبهشت ماه 89 با مساحت چهار هزار و 600 متر مربع تحویل نوسازی مدارس شد.
 
وی اظهار داشت: به همت و تلاش شبانه روزی همکاران این واحد آموزشی با زیر بنای 658 متر مربع ، 48 متر مربع سرویس بهداشتی، دو هزار متر مربع محوطه سازی ، 267 متر مربع دیوار کشی و با هزینه اعتباری بالغ بر 3 هزارو 840 میلیون ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش شد.
کد مطلب 1270433

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