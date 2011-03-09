معاونت سینمایی به دنبال دخالت در حوزه اکران نیست

حبیبالله کاسهساز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سینمای ایران نتوانسته در ادوار مختلف در حوزه اکران و توزیع فیلمها به سامان برسد، ما باید روشی را انتخاب کنیم که هم سینمادار، هم پخشکننده و هم تهیهکننده از آن راضی باشند و تنها یک گروه یا صنف از این شیوه استقبال نکنند. این که یک گروه خاص درباره اکران فیلمها تصمیم بگیرند بحران را جدی میکند.
وی ادامه داد: در سال 90 باید به وضعیت اکران و نمایش فیلم سامان بدهیم، آییننامهای باید شکل بگیرد که به شیوه عادلانه به وضعیت نمایش فیلم در ایران سامان بدهد، طبق آماری که وجود دارد حدود 170 فیلم در مراحل آماده اکران هستند و برای این تعداد فیلم سینمای ایران ظرفیت مناسب نمایشی ندارد.
این تهیهکننده افزود: اگر بحران توزیع و نمایش فیلم حل نشود یکی از حلقههای سینمای ایران از بین میرود، تعداد فیلمهایی که راه به اکران عمومی ندارند هر روز بیشتر میشوند و این مشکلات سینمای ایران را از آنچه هست بیشتر میکند، بسیاری از تهیهکنندگان و کارگردانها این روزها دغغه پخش فیلمهایشان را دارند، بحرانی که به نظر غیر قابل حل است.
کارگردان فیلم سینمایی "کارناوال مرگ" گفت: دخالت مستقیم دولت و معاونت سینمایی نمیتواند حل کننده مشکل اکران باشد، باید شورایی تشکیل شود که اتحادیه تهیهکنندگان و نمایندگان سینماها و معاونت سینمایی در آن باشند، همیاری و همکاری همه نهادها میتواند به حوزه اکران سامان بدهد و فکر نمیکنم معاونت سینمایی به دنبال دخالت مستقیم در امر اکران باشد. دوستان به دنبال سامان دادن به این وضعیت هستند.
کاسهساز گفت: در سال 90 چند فیلم پرفروش داریم که متاسفانه به نظر میرسد قرار است همه آنها نوروز روی پرده بروند، در این شکل قرار است سال آینده سینمای ایران چه وضعیتی داشته باشد و مقاطع دیگر اکران چگونه بگذرد؟ ما برای اکران نیاز به تعادل و حسابگری داریم، اکران همزمان بهترین فیلمهای سال به نفع چه گروه و دستهای است؟
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