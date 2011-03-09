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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

رضا مهاجری هدایت تیم فوتبال شیرین فراز را بر عهده گرفت

رضا مهاجری هدایت تیم فوتبال شیرین فراز را بر عهده گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رضا مهاجری هدایت تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه را تا پایان رقابتهای فصل جاری رقابتهای لیگ دسته اول کشور بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، به دنبال جدایی هادی برگی زر و پیوستن این مربی به تیم بحران زده تربیت یزد، رضا مهاجری به عنوان سرمربی جدید شیرین فراز کرمانشاه تعیین و انتخاب شد. 

مهاجری به عنوان دستیار اول فیروز کریمی سابقه حضور در تیمهایی چون ابومسلم خراسان، استقلال اهواز، گسترش فولاد تبریز و داماش گیلان را در کارنامه خود دارد.

مهاجری در سالهای اخیر همواره یکی از گزینه های هدایت شیرین فراز بوده است.

این مربی روز سه شنبه با حضور در هیئت فوتبال استان کرمانشاه، قراردادش را با شیرین فراز به ثبت رسانید و با این تیم عازم بوشهر شد.

شیرین فراز هم اکنون با 22 امتیاز در رده هفتم گروه ب رقابتهای لیگ دسته یک کشور (جام آزادگان) قرار دارد.

کد مطلب 1270435

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