انتخابات اتاق بازرگانی مازندران آغاز شد/ ممانعت از ورود خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در حالی از ساعات آغازین صبح چهارشنبه در محل این اتاق در ساری آغاز شده که خبرنگار مهر از ابتدای این مراسم در محل حضور یافت.

در بدو ورود خبرنگار مهر برای پوشش اخبار این رخداد و مصاحبه با مسئولان سازمان بازرگانی استان، وی از سوی همین مسئولان مورد ممانعت برای ورود به داخل سالن قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران که در مراسم فوق حضور دارد از مسئولان اتاق خواست تا از ورود خبرنگاران به محل برگزاری انتخابات خودداری شود.

این اقدام وفایی نژاد در حالی صورت می گیرد که برخی تجار و صادرکنندگان که برای رای گیری به محل مراسم آمده بودند در واکنش به اقدام رئیس سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشتند: اگر خبرنگاران نبودند این تعداد کثیر افراد برای رای گیری نیامده بودند.

ممانعت از ورود خبرنگاران در هیچکدام از انتخابات های اتاق بازرگانی ایران در دوره جدید سابقه نداشته است.

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران به طرز نامعلومی با دو هفته تاخیر از صبج چهارشنبه آغاز شد.