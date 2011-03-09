  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

انتخابات اتاق بازرگانی مازندران آغاز شد/ ممانعت از ورود خبرنگاران

انتخابات اتاق بازرگانی مازندران آغاز شد/ ممانعت از ورود خبرنگاران

ساری - خبرگزاری مهر: پنجمین دوره انتخابات اناق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران با دو هفته تاخیر صبح امروز در حالی آغاز شده که از ورود خبرنگاران برای پوشش خبری این رویداد ممانعت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در حالی از ساعات آغازین صبح چهارشنبه در محل این اتاق در ساری آغاز شده که خبرنگار مهر از ابتدای این مراسم در محل حضور یافت.

در بدو ورود خبرنگار مهر برای پوشش اخبار این  رخداد و مصاحبه با مسئولان سازمان بازرگانی استان، وی از سوی همین مسئولان مورد ممانعت برای ورود به داخل سالن قرار گرفته است.
 
رئیس سازمان بازرگانی مازندران که در مراسم فوق حضور دارد از مسئولان اتاق خواست تا از ورود خبرنگاران به محل برگزاری انتخابات خودداری شود.
 
این اقدام وفایی نژاد در حالی صورت می گیرد که برخی تجار و صادرکنندگان که برای رای گیری به محل مراسم آمده بودند در واکنش به اقدام رئیس سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشتند: اگر خبرنگاران نبودند این تعداد کثیر افراد برای رای گیری نیامده بودند.
 
ممانعت از ورود خبرنگاران در هیچکدام از انتخابات های اتاق بازرگانی ایران در دوره جدید سابقه نداشته است.
 
انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران به طرز نامعلومی با دو هفته تاخیر از صبج چهارشنبه آغاز شد.
کد مطلب 1270439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها