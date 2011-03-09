  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۱

تورجلاجاه مالزی/

سهرابی قهرمان مرحله اول شد/ رکابزنان پتروشیمی در صدر جدول رده بندی

سهرابی قهرمان مرحله اول شد/ رکابزنان پتروشیمی در صدر جدول رده بندی

مرحله اول از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی با قهرمانی مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی با حضور 171 رکابزن از 28 تیم مطرح باشگاهی وملی در مسیر 5/162 کیلومتری کوتااسکندر- بندر چناوار برگزار شد که در نهایت مهدی سهرابی رکابزن شایسته کشورمان از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 3 ساعت و 39 دقیقه و 34 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد. ورزشکارانی از استونی و مالزی نیز دوم و سوم شدند.

در این مرحله 117 رکابزن در یک زمان از خط پایان گذشتند. 9 رکابزن از خط پایان نگذشتند، یک نفر انصراف داد و 8 نفر خطا کردند. بوریس شپیلفسکی رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز در رده ششم ایستاد. بهنام خسروشاهی هفدهم، مارکوس ایبگر آلمانی  بیست و سوم، حسین عسگری نود و پنجم و قادر میزبانی نود و ششم شدند.

از تیم ولی عصر کرمان هم، حسین ناطقی هشتم، جلیل اسلامی هفتاد و سوم، سید معزالدین سید رضایی صدم، امین اسلامپور صد و دوم، محمد زنگی آبادی صد و بیست و یکم، سعید ناطقی صد و چهل و سوم شدند. در پایان این مرحله پیراهن طلایی و عنوان برترین رکابزن تور از آن مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز شد. پیراهن امتیازی تورهم در دست یک رکابزن مالزیایی قرار دارد.

در مجموع بخش تیمی ، تیم پتروشیمی تبریز با 10 ساعت و 58 دقیقه و 50 ثانیه در رده اول قرار دارد. تیم ولی عصر کرمان هم عنوان بیست و پنجم را از آن خود کرده است. مرحله دوم این تور بین المللی در مسیر 4/204 کیلومتری بندرپاناوار به کلانگ برگزار می شود.

کد مطلب 1270441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها