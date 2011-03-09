دستاوردهای تحقیقاتی بر زندگی محقق تأثیرات جدی دارند

دکتر پل زاک استاد دانشگاه کلارمونت امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: تخصص و دستاوردهای تحقیقاتی تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارد.

وی تصریح کرد: در طی آزمایشها و تحقیقات زیادی که در سال گذشته در آزمایشگاه مرکز مطالعات عصب- اقتصاد انجام دادیم به چند نکته کلیدی دست یافتیم. انتشار هورمون اکسیتوسین به یکدکی، وفاداری و انتقال فکر منجر می شود.

مؤلف کتاب "بازار اخلاقی: نقش انتقادی ارزشها در اقتصاد" در ادامه یادآور شد: نکته و دستاورد دیگری که در این مرکز بدان دست یافتیم این بود که انتشار و ترشح بیشتر هورمون اکسیتوسین در افراد منجر به شادی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس در زندگی سعی کرده‌ام تا یکدلی، وفاداری و انتقال فکری بیشتری داشته باشم. بر اساس این تلاش بوده که دریافتم مردم به من نزدیک هستند و احساس شادی مضاعفی به من دست داده است.

وی یادآور شد: برای تمرین این موضوع به مردمی که در اطراف من هستند می‌گویم که حس خوبی نسبت به آنها دارم و با محبت با آنها رفتار می‌کنم و آنها را دوست می‌دارم.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: ممکن است شما احساس خوبی از اطرافیان و دیگران داشته باشید اما نکته مهم این است که آنها بدانند شما دارای این احساس هستید.

پل زاک دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا است. او فوق دکترای خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده است. کتاب "بازار اخلاقی: نقش انتقادی ارزشها در اقتصاد" از جمله آثار او به شمار می‌روند.