محمود اسعدی دبیر ستاد چهره‌های ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر درگذشت محمود روح‌الامینی گفت: او روز گذشته (17 اسفند) بر اثر سکته مغزی به کما رفت و متاسفانه حوالی ساعت 4 و 5 عصر در منزلش در تهران درگذشت.

وی از موافقت وزارت ارشاد با خاکسپاری زنده‌یاد روح‌الامینی در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا (س) خبر داد و در عین حال با اشاره به حوزه تخصصی او افزود: آقای روح‌الامینی از متخصصین مبرز در حوزه علوم اجتماعی بود که در دومین همایش چهره‌های ماندگار هم به عنوان چهره مانگار رشته مردم شناسی معرفی شد.

دبیر ستاد چهره‌های ماندگار ادامه داد: از این جهت باید او را بیشتر یک استاد و نخبه علمی دانست تا یک هنرمند. به همین دلیل ما در تلاش هستیم تا با مذاکره با شورای شهر و شهرداری تهران پیکر استاد روح‌الامینی را در قطعه استادان و نخبگان بهشت زهرا (س) به خاک بسپاریم.

اسعدی در عین حال از مسئولان خواست به توسعه قطعه‌ مربوط به استادان و نخبگان در بهشت زهرا (س) تهران و رسیدگی به آن توجه بیشتری داشته باشند.

به گفته دبیر ستاد چهره‌های ماندگار بنا به تقاضای خانواده محمود روح‌الامینی مراسم خاکسپاری و دفن پیکر او در بهشت زهرا (س) عصر امروز و به صورت خصوصی برپا اما بعداً مراسم نکوداشتی برای این استاد رشته مردم شناسی توسط ستاد چهره‌های ماندگار برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

محمود روح‌الامینی 5 مهرماه 1307 در کرمان متولد شد. او در دومین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره‌ ماندگار رشته‌ مردم‌شناسی معرفی شد. روح‌الامینی در سال 1334 لیسانس ادبیات فارسی و سال 1339 لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه تهران گرفت و در همان سال برای ادامه‌ تحصیل به فرانسه رفت و توانست در سال 1347 از دانشگاه سوربن فرانسه مدرک دکتری خود را در رشته‌ مردم‌شناس اخذ کند.

"گردش با چراغ" (در مبانی انسان‌شناسی)، "زمینه‌ فرهنگ‌شناسی"، "در گستره‌ فرهنگ"، "به شاخه نباتت قسم" (باورهای عامه درباره‌ فال حافظ)، "نمودهای فرهنگی، اجتماعی در ادبیات فارسی"، "آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز" و "فرهنگ و زبان گفتگو" (به روایت تمثیل‌های مثنوی مولوی) از جمله کتاب‌های زنده‌یاد محمود روح‌الامینی هستند.