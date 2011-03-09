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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

اذعان ارتش رژیم صهیونیستی :

قادر به سرکوب تظاهرات فلسطینیان نیستیم

قادر به سرکوب تظاهرات فلسطینیان نیستیم

همزمان با افزایش ناآرامی ها در خاورمیانه، فرمانده های ارشد ارتش رژیم صهیونیستی هشدار می دهند در صورت قیام مردم فلسطین ارتش قادر به سرکوب تظاهرات نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به افزایش ناآرامی ها در خاورمیانه نوشت: فرمانده های ارشد ارتش رژیم صهیونیستی هشدار می دهند در صورتی که فلسطینی ها در کرانه باختری دست به قیامی همچون قیام ملت مصر بزنند، ارتش این رژیم قادر به سرکوب تظاهرات معترضین نیست.

آنتی وار در ادامه این گزارش نوشت: درحالی که ارتش رژیم صهیونیستی سال گذشته برنامه ای را برای پاسخ به تظاهرات گسترده فلسطینیان گسترش داد، یکی از فرمانده های این رژیم که خواست نام آن فاش نشود، اذعان کرد در صورت وقوع قیامی همچون قیام ملت مصر در کرانه باختری این رژیم قادر به کنترل اوضاع نیست.   

آنتی وار در حالی از احتمال قیام مردم فلسطین خبر می دهد که دفترخانه مرکزی آمار رژیم اسرائیل از افزایش چهاربرابری ساخت و ساز واحدهای مسکونی از سوی صهیونیستها در کرانه باختری خبر داده است. بر این اساس در مدت 10 ماه توقف شهرک سازی در کرانه باختری در مجموع 114 واحد مسکونی از سوی رژیم اسرائیل ساخته شده در حالی که پس از پایان دوره 10 ماه بیش از 427 واحد مسکونی در این منطقه ساخته شده است.

کد مطلب 1270445

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