15 مسجد بین راهی در گلستان فعال است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نمایشگاه و غرفه های فرهنگی، نمازخانه های بین راهی، اعزام مبلغ از جمله کارهایی است که برای نوروز از سوی این اداره کل تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین پوستر هفت سین فرهنگی توسط این سازمان تهیه شد و در ایام نوروز عرضه می شو.د.

وی با اشاره به اینکه عدد هفت در روایان مبنا عنوان شده و سیار مقدس است افزود: گلستان به دلیل آنکه در مسیر زیارت حضرت امام رضا (ع) واقع شده است، از امتیازات ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: جاذبه های طبیعی استان و ورود مسافران زیاد، اهمت این استان را از نظر گردشگری افزایش داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: در دین اسلام اعیاد از جمله فطر، قربان، غدیر تاکیدات فراوانی شده است.

وی افزود: روزهای 12 فروردین، 22 بهمن، 20 فروردین ( روز انرژی هسته ای)، 9 دی برای دفاع از ولایت و رهبری از اعیاد ملی ماست و این عید تقویت کننده دیگر اعیاد است.